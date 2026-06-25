Cae el ‘Sierra 2’ en segundo golpe al Cártel de Altozano

Autoridades federales y de Michoacán detuvieron en Morelia a Alfredo “N”, alias “Sierra 2”, identificado como integrante del Cártel de Altozano, grupo al que también pertenece Ernesto Rafael Rosales Zepeda, alias “Sierra 1”, capturado esta mañana en la capital michoacana.

Horas después de la detención de Rosales Zepeda, el Gabinete de Seguridad de México informó la captura de Alfredo “N”, a quien relaciona con delitos de extorsión, secuestro, homicidio y narcomenudeo. En el operativo también aseguraron un arma larga, metanfetamina y un vehículo.

Según el reporte oficial, el Cártel de Altozano afectaba a comerciantes, productores y madereros de la región. Además de estar relacionados con varios homicidios en la zona de Morelia.

En ambas capturas participaron elementos de la Fiscalía de Michoacán y la Secretaría de Seguridad Pública estatal, con apoyo de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Secretaría de Marina y la Guardia Nacional.

En seguimiento a la detención de Ernesto Rafael “N”, alias “Sierra 1”, realizada esta mañana en Morelia, Michoacán, fue detenido Alfredo “N”, alias “Sierra 2”, integrante del mismo grupo delictivo, relacionado con delitos de extorsión, secuestro, homicidio y narcomenudeo. En la… pic.twitter.com/65MZBw1nHE — Gabinete de Seguridad de México (@GabSeguridadMX) June 25, 2026

Durante las primeras horas de este jueves se informó sobre la detención de Ernesto Rafael “N”, el “Sierra 1”, identificado como un objetivo prioritario por su probable participación en hechos delictivos de alto impacto, con presencia en la zona Oriente de Morelia.

De acuerdo con lo informado por las autoridades federales, durante la diligencia fueron localizadas armas de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, así como diversas dosis de sustancias con características de narcótico, por lo que Ernesto Rafael “N” y una mujer, quien fue identificada como su presunta pareja, fueron detenidos en flagrancia por su probable responsabilidad en delitos contra la salud y violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.

Se explicó que el “Sierra 1″ es investigado por su probable participación en hechos delictivos de alto impacto, además de ser líder delincuencial y ser el encargado de la red de extorsión a madereros y comerciantes en Madero, San Miguel del Monte, Jesús del Monte y localidades como El Capulín y El Duende, además de mantener asolados a los ambientalistas de la zona.

Se le señala como probable responsable del homicidio registrado en agravio del empresario mezcalero Sergio Rangel Vieyra, ocurrido el 22 de mayo de 2025 sobre la carretera San Miguel del Monte-Piedras de Lumbre, así como por otros hechos relacionados con el secuestro agravado de tres hombres registrado durante el 2025.

En Michoacán fue detenido Ernesto Rafael “N”, alias “Sierra 1”, objetivo prioritario señalado como uno de los principales generadores de violencia en Morelia y presuntamente relacionado con extorsiones, homicidio y secuestro.

La operación fue encabezada por la @SSeguridad_Mich y… pic.twitter.com/l3tnmgkd9w — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) June 25, 2026

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