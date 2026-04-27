Así fue la llegada a CDMX de ‘El Jardinero’, posible sucesor de ‘El Mencho’.

Audias “F”, alias “El Jardinero" e identificado como posible sucesor de Nemesio Oseguera Cervantes al frente del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), fue trasladado a la Ciudad de México, después de captura en Nayarit.

El detenido arribó al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) a bordo de una aeronave de las Fuerzas Armadas.

Posteriormente, “El Jardinero" fue trasladado en helicóptero a las instalaciones de la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), de la Fiscalía General de la República (FGR), en la Ciudad de México.

Detención de “El Jardinero” en Nayarit.

Elementos de la Secretaría de Marina (SEMAR) lograron este lunes la detención de Audias “F”, identificado como líder regional del CJNG en Nayarit, además de ser responsable de encabezar y coordinar la producción y trasiego de drogas en Nayarit.

También era el responsable de la seguridad del exlíder del CJNG, Rubén Oseguera Cervantes. Tras la muerte de “El Mencho”, el apodo de “El Jardinero” tomó la ventaja como posible sucesor.

Sin embargo, las autoridades realizaron labores de inteligencia durante 19 meses para detener a Audias “F”. La detención de este sujeto se realizó sin disparos, pese a la presencia de 60 personas, que formaban parte de la seguridad del líder criminal.

Las autoridades señalaron que el hombre hoy detenido controlaba laboratorios de metanfetamina, pistas clandestinas y avionetas, camiones de carga y vehículos de pasajeros para transportar cocaína, heroína y otras drogas.

La ruta que utilizaba para el trasiego de droga era la siguiente: desde Centroamérica a México y posteriormente a células de distribución en varios estados de Estados Unidos en los estados de California, Texas, Illinois, Georgia, Washington y Virginia.

“El Jardinero” cuenta con orden de extradición por el delito de asociación delictuosa contra la salud y portación de arma de fuego, solicitada por Estados Unidos. También tiene una orden de reaprehensión de 2024 por homicidio.

Por lo anterior, las autoridades mexicanas serán las responsables de determinar la situación jurídica del hoy detenido.

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JVR