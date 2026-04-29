Marchas y bloqueos en CDMX HOY 29 de abril: Horarios, alcaldías y afectaciones viales

Las movilizaiones sociales en la Ciudad de México provocan diversas afectaciones, como lo son bloqueos viales o cierres de calles; además, también se encuentra activo el hoy no circula para los autos con engomado color rojo y terminación 3 y 4 de placas.

Este miércoles 29 de abril las movilizaciones sociales, manifestaciones, concentraciones y marchas se encuentran programadas para iniciar desde las 09:00 horas, concentrándose principalmente en seis alcaldías de la capital.

De acuerdo con la Agenda de Movilizaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la CDMX, para hoy se registrarán 14 concentraciones, 7 citas agendadas, 9 rodadas ciclistas, 1 rodada en patines y 10 eventos de esparcimiento.

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Manifestación CDMX ı Foto: Especial

Concentraciones en la CDMX 29 de abril

La primera concentración de este lunes se dará a las 09:00 horas en la alcalcdá Magdalena Contretas y en la Cuauhtémoc, pues la Unión Popular de Vendedores y Ambulantes se reunirá en la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

Se espera un aforo de 200 personas de la Unión Popular de Vendedores y Ambulantes, quienes levantarán una queja y solicitarán informes sobre el avance en los casos de asesinato de sus compañeros.

También a las 15:00 horas se concentrarán en la Secretaría de Gobernación, para tener una reunión con la Secretaría de Gobernación para poder concretar acuerdos, por lo que no se descartan afectaciones viales.

A las 10:00 horas en la alcaldía Cuahutémoc el Frente Amplio de Unidad “Jorge Tapia Sandoval” A.C. se reunirá en la Suprema Corte de Justicia de la Nación para solicitar una audiencia con el Ministro presidente de la SCJN

Con un aforo de 300 personas, buscan reparo de daño de más de 44 mil trabajadores del Sindicado Mexicano de Electricistas, y no se descarta el apoyo de otros grupos y afectaciones viales.

A las 10:30 horas la Comunidad Estudiantil de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM se reunirá en la alcaldía Coyoacán; específicamente en sus instalaciones dentro de Ciudad Universitaria.

Realizarán una asamblea estudiantil para prmover la organización, el diálogo y la participación en elecciones y la toma de decisiones colectivas, así como en rechazo de imposiciones y oportunismos.

Movilizaciones sociales 29 abril CDMX ı Foto: X: @C5_CDMX

A las 11:00 horas en la alcaldía Cuauhtémoc Animanaturalis México realizará diversas actividades en el Zócalo capitalino incluyendo una caminata hacia la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por lo que no se descartan afectaciones viales y el apoyo por parte de otros grupos de activistas.

A las 11:00 horas en la alcaldía Cuauhtémoc la Federación Nacional de Estudiantes Revolucionarios se reunirá en la Fonda “Margarita” para anuncicar el evento nacional multitudinario.

A las 12:00 horas en la alcaldía Cuauhtémoc e Iztacalco el colectivo “Plataforma 4:20” se reunirá en el Monumento a la Madre y a las 12:00 horas en Río Churubusco y Añil, para realizar actividades culturales y un evento político-cultural.

A las 13:00 horas en la alcaldía Coyoacán estudiantes de la Facultad de Ingeniería de la UNAM se reunirán dentro de sus instalaciones de Ciudad Universitaria con la finalidad de realizar el retiro de carteles y propaganda.

A las 14:00 horas en la alcaldía Coyoacán el colevtivo Radio Rabiosa se reunirá en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM por la jornada “Memoria y Dignidad”, con la finalidad de exigir justicia para la estudiante de Letras Hispánicas desaparecida el 27 de abril del 2018 en la alcaldía Iztapalapa.

A las 15:00 horas en la alcaldía Iztapalapa la Comisión de Diversidad de la Red Juvenil por México se reunirá en el tianguis “El Salado” como parte de la Pasarela disidente que realizarán para la visibilidad de la comunidad LGBTIQ+

Movilizaciones sociales 29 abril CDMX ı Foto: X: @C5_CDMX

A las 16:00 horas en la alcaldía Cuauhtémoc en el Senado de la República se reunirán los Activistas Defensores de los Derechos de los animales como parte del mítin “¡No nos dan justicia, esto es exterminio!” para exigir sanción a la exalcaldesa de Tecámac, Estado de México.

Se espera un aforo de 80 personas, y no se descartan afectaciones de vialidades durante las actividades con las que se espera que la exalcaldesa sea sancionada por el sacrificio de anilaes durante su administración.

A las 17:00 horas en la alcaldía Coyoacán se reunirán los vecinos de Santa Úrrsula Coapa en la Plazuela de la Solidaridad con la finalidad de realizar un mural para denunciar la gentrificación y el despojo de tierras, no se descartan afectaciones viales.

Durante el día también se desarrollarán las siguientes concentraciones:

En la alcaldía Miguel Hidalgo vecinas y vecinos defendiendo el Parque Lira, no se descartan afectaciones viales por la intervención gráfica como rechazo a la privatización.

En la alcaldía Iztapalapa Movimiento Plural de Comerciantes de los Mercados Públicos de la CDMX, no se descartan afectaciones viales como medida de protesta.

En la Región Naval Central de la alcaldía Coyoacán Transportes Terrestres Turísticos y Ejecutivos, no se descarta que se instale un plantón y afectaciones viales como medida de protesta.

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