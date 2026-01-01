CDMX registra MALA calidad del aire este 1 de enero de 2026: ¿se desactivará la Contingencia Ambiental?

Revisa en La Razón el estado de la calidad del aire en la Ciudad de México y su zona conurbada del Estado de México.

Tras los festejos por año nuevo, este jueves 1 de enero de 2026, la calidad del aire es MALA en la Ciudad de México y su zona conurbada del Estado de México, lo que representa riesgo alto a la salud de la población y por lo que se recomienda evitar las actividades físicas al aire libre.

Debido a la activación de la Fase I de Contingencia Ambiental Regional por altas concentraciones de partículas PM2.5 al sureste de la Zona Metropolitana del Valle de México, en La Razón actualizamos EN VIVO los niveles de contaminantes de acuerdo con el último reporte del estado de la calidad del aire del Sistema de Monitoreo Atmosférico (SIMAT).

Cómo está la calidad del aire en la CDMX HOY 1 de enero

A las 16:00 horas de este jueves 1 de enero, 10 estaciones de monitoreo activas en la Ciudad de México registran MALA calidad del aire:

Tlalpan (AJM)

Benito Juárez (BJU)

Azcapotzalco (CAM)

Coyoacán (CCA)

Gustavo A. Madero (GAM)

Venustiano Carranza (MER)

Álvaro Obregón (PED)

Iztapalapa (SAC)

Coyoacán (UAX)

Iztapalapa (UIZ)

Al mismo tiempo, cuatro estaciones registran calidad del aire ACEPTABLE:

Cuajimalpa (CUA)

Cuauhtémoc (HGM)

Miguel Hidalgo (MGH)

Asimismo, tres estaciones de monitoreo se encuentran en mantenimiento o no arrojaron datos sobre el estado de la calidad del aire:

Iztacalco (IZT)

Cuajimalpa (SFE)

Tláhuac (TAH)

¿Cómo está la calidad del aire este 1 de enero en el Edomex?

A las 16:00 horas de este 1 de enero, al menos una estación de monitoreo en el Estado de México registra MALA calidad del aire:

Nezahualcóyotl (NEZ)

Asimismo, 10 estaciones reportan calidad del aire ACEPTABLE:

Atizapán (ATI)

Cuautitlán Izcalli (CUT)

Naucalpan (FAC)

Ecatepec (LLA)

Anexo de Tlalnepantla (LPR)

Ecatepec (SAG)

Tlalnepantla (TLA)

Tultitlán (TLI)

Coacalco (VIF)

Ecatepec (XAL)

Por otra parte, dos estaciones de monitoreo en el Estado de México no arrojaron datos o se encuentran en mantenimiento:

Chalco (CHO)

Nezahualcóyotl (FAR)

La calidad del aire es mala a las 15:00 horas de este jueves 1 de enero de 2026 en el Valle de México. ı Foto: SIMAT

¿Hay riesgo de Contingencia Ambiental HOY 1 de enero?

El Sistema de Monitoreo Atmosférico actualiza cada hora el estado de la calidad del aire y, ante concentraciones altas de contaminantes, la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) puede activar una Contingencia Ambiental.

Tras los festejos de año nuevo y por la quema masiva de pirotecnia y el encendido de fogatas, este 1 de enero se activó la Fase I de Contingencia Ambiental Regional al sureste de la Zona Metropolitana del Valle de México, por lo que emitirá un nuevo aviso a las 20:00 horas o antes, o antes, en caso de que las condiciones mejoren.

En 2025, la CAMe declaró seis contingencias, la última el 25 de abril.

