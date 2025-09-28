Detienen en Edomex a Brayan ‘N’, presunto líder de La Familia Michoacana en el estado, y a acompañante

Autoridades federales y del Estado de México efectuaron la detención de Brayan “N”, presunto jefe de plaza del grupo criminal La Familia Michoacana en la entidad, vinculado a secuestros, extorsiones y narcomenudeo, así como a un acompañante.

En comunicados separados, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM) informaron que, resultado de un despliegue de seguridad sobre la carretera Soyaniquilpan-Jilotepec, a la altura de Xhitey, en Jilotepec, Estado de México, se identificó a una camioneta sospechosa.

Los efectivos detectaron una camioneta blanca sin placas cuyos ocupantes intentaron huir al notar la presencia policial. Tras una persecución, fueron capturados los hombres que, posteriormente, fueron identificados como Brayan “N”, de 27 años, y Edgar “N”, de 25 años

Durante la revisión, que realizada “apegada al protocolo de actuación”, se aseguraron 79 dosis de cristal, un arma de fuego corta, un cargador, cartuchos, una báscula gramera y dos teléfonos celulares, detallaron las autoridades.

Según la información de las instancias de seguridad, Brayan “N”, jefe de plaza, operaba en los municipios de Soyaniquilpan, Jilotepec, Aculco, Polotitlán y Acambay. Detallaron que está relacionado con delitos de alto impacto, como homicidios, secuestros, extorsiones, robo de vehículos de carga y narcomenudeo.

En el operativo, además de la SSPC y la SSEM, particparon la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Secretaría de Marina (Semar), la Fiscalía General de la República (FGR), la Guardia Nacional (GN), la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) y la Policía Municipal de Jilotepec.

Finalmente, los detenidos fueron presentados ante el agente del Ministerio Público, quien determinará su situación legal. Las instituciones de seguridad reiteraron que los teléfonos 089 Denuncia Anónima y 911 se encuentran disponibles las 24 horas, y que continúan coordinadas para “detener a generadores de violencia que afectan la paz y tranquilidad de la ciudadanía”.

