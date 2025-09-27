Caen ocho por secuestro exprés; tres son policías

Elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de la Ciudad de México (SSC), en coordinación con personal de la Fiscalía capitalina, de corporaciones del Estado de México y de las instituciones que conforman el Gabinete de Seguridad federal, detuvieron a ocho integrantes de un grupo criminal, por su presunta responsabilidad en el delito de secuestro exprés.

El operativo, que estuvo precedido por trabajos de inteligencia, tuvo como origen la denuncia por privación de la libertad de un hombre, ocurrida el pasado 26 de abril en calles de la alcaldía Iztapalapa.

Como resultado de las indagatorias, se supo que en el evento participaron tres policías de la SSPC, en coordinación con otros sujetos, integrantes de un grupo delictivo generador de violencia dedicado a los delitos de extorsión y secuestro.

El Tip: En iztapalapa fue capturado un hombre y, en Ecatepec, un policía capitalino, un hombre y una mujer. Los civiles son titulares de las cuentas que recibieron los depósitos.

Los agresores subieron a la víctima a una patrulla, en donde la privaron ilegalmente de la libertad, y posteriormente la pasaron a un automóvil color rojo en el que la mantuvieron retenida, para luego trasladarla a otro vehículo color blanco.

Se informó que los probables responsables hicieron contacto con un conocido del afectado, quien realizó depósitos bancarios a diferentes cuentas y, luego de varias horas, la víctima fue liberada.

Derivado de las investigaciones generadas por personal de la SSPC, a través del análisis de las cámaras de videovigilancia, entrevistas y seguimiento y de la colaboración de diversas instancias del Gabinete de Seguridad federal; se identificó a los tripulantes de la patrulla involucrada, a los conductores de los vehículos particulares y a los titulares de las cuentas bancarias.

2 elementos de la SSPC participaron en el secuestro exprés

Así, al contar con los datos de prueba suficientes y robustos, un agente del Ministerio Público de la FGJ solicitó y obtuvo de un juez de control las ocho órdenes de aprehensión por el delito de privación de la libertad personal en su modalidad de secuestro exprés agravado, en contra de los probables responsables, quienes fueron detenidos, entre ellos dos uniformados de la SSPC.