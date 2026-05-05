¿Tienes tu scooter o bici eléctricos? Ya hay fecha para emplacarlos

La Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, anunció que ya hay fecha para que los usuarios de Vehículos Motorizados Eléctricos Personales (Vemepe) sean registrados para tener su placa y engomado para circular en la Ciudad de México.
En conferencia, la mandataria capitalina destacó que el 1 de julio comenzará este proceso para la regulación de estas unidades de transporte y para fortalecer la seguridad vial de los usuarios de la vía pública.
“Estos Vemepe, como los scooters, bicicletas eléctricas, monopatines y otros dispositivos ya forman parte de los equipos de movilidad de la ciudadanía y se transportan con ellos, sin embargo, la expansión acelerada que han tenido sin reglas genera esta situación que atravesamos de vacíos legales e implican riesgo de seguridad vial y problemas para los distintos usuarios de la calle, las avenidas y banquetas”, dijo.
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Durante la presentación de la firma de las reformas al Reglamento de Tránsito y a la Ley de Movilidad, Brugada Molina aclaró que los conductores de este tipo de vehículos deberán portar, de manera obligatoria, casco y quedará prohibida la conducción por parte de menores de edad.
El emplacamiento y registro de las unidades, explicó, permitirá conocer cuántos vehículos de este tipo existen en la Ciudad de México. Además, las empresas que venden estas unidades deberán estar registradas y ofrecer, desde julio, vehículos emplacados.
¿Qué debes de saber sobre el emplacamiento?
Los puntos destacados por la Jefa de Gobierno sobre este emplacamiento son los siguiente:
- Obligatoria la licencia para conducir los Vemepe
- Los vehículos nuevos, a partir del 1 de julio deberán salir con placas de las agencias (habrá dos meses de conocimiento del reglamento y luego se aplicarán sanciones por violaciones)
- Los usuarios que ya tienen vehículos tendrán del 1 de julio al 20 de noviembre para registrarse y emplacar
Brugada Molina resaltó además que las nuevas disposiciones precisan que los usuarios de Vemepe no podrán circular sobre las banquetas, como suelen hacerlo, ni en ciclovías o carriles confinados o de acceso controlado.
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MSL