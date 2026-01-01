CAMe suspende la Fase 1 de Contingencia Ambiental Regional al sureste del Valle de México

Tras casi once horas activa, la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) suspendió la Contingencia Ambiental Regional al sureste de la Zona Metropolitana del Valle de México, luego de registrar una mejora en la calidad del aire.
En su último reporte, el organismo explicó que, tras la activación de la medida alrededor de las 09:00 horas de este jueves 1 de enero, se observó una tendencia a la baja en las concentraciones de partículas PM2.5, provocadas por la quema de pirotecnia y fogatas durante los festejos de año nuevo.
La CAMe señaló que las condiciones meteorológicas favorecieron la dispersión de los contaminantes; sin embargo, reiteró el llamado a evitar la quema de pirotecnia y el encendido de fogatas para prevenir contingencias ambientales.
Hoy No Circula viernes 2 de enero 2026: qué autos descansan en CDMX y Edomex
En 2025, la CAMe declaró seis contingencias, la última el 25 de abril.
¿Cómo aplica el Hoy No Circula tras la suspensión de la Contingencia Ambiental Regional?
Tras la suspensión de la Contingencia Ambiental, este viernes 2 de enero el programa Hoy No Circula aplica sin cambios en las 16 alcaldías de la Ciudad de México y en 18 municipios del Estado de México, donde no tienen permitido transitar:
- Vehículos con engomado azul, terminación de placas 9 y 0 con holograma 1 y 2
- Vehículos con placas foráneas, es decir, que no sean de la Ciudad de México, Estado de México, Hidalgo, Morelos, Puebla, Querétaro y Tlaxcala
Para reducir la contaminación y prevenir contingencias ambientales, el Hoy No Circula aplica de lunes a sábado, en un horario de 05:00 a 22:00 horas.
¿Qué autos sí circulan este 2 de enero?
Están exentos de las restricciones del Hoy No Circula los siguientes vehículos:
- Autos con holograma 0 y 00
- Autos eléctricos e híbridos
- Motocicletas
- Taxis
- Transporte público
- Transporte de carga
- Vehículos conducidos por personal del sector salud
Las excepciones son válidas siempre que los vehículos cuenten con el tarjetón autorizado. No obstante, en caso Contingencia Ambiental, las restricciones del Hoy No Circula pueden ampliarse temporalmente y limitar la circulación de más vehículos.
¿En qué municipios del Estado de México aplica el Hoy No Circula?
El Hoy No Circula también está vigente en 18 de los 125 municipios del Estado de México, donde los vehículos con holograma 0 y 00 están exentos:
- Atizapán de Zaragoza
- Coacalco de Berriozábal
- Cuautitlán
- Cuautitlán Izcalli
- Chalco
- Chicoloapan
- Chimalhuacán
- Ecatepec de Morelos
- Huixquilucan
- Ixtapaluca
- La Paz
- Naucalpan de Juárez
- Nezahualcóyotl
- Nicolás Romero
- Tecámac
- Tlalnepantla de Baz
- Tultitlán
- Valle de Chalco
Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo. Recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.
cehr