Morena en Sinaloa asegura que confía en investigaciones de FGR: ‘No encubrimos a nadie’

Morena en Sinaloa aseguró que confía en investigaciones y "no encubre a nadie", pero tampoco "sentencia a nadie".

El Comité Ejecutivo Estatal de Morena en Sinaloa expresó su confianza en las investigaciones de la Fiscalía General de la República (FGR) y reiteró que “no encubre a nadie”, ante el citatorio que hizo esta institución a funcionarios públicos que militan en esta fuerza política en el marco de los señalamientos en su contra por parte de Estados Unidos.

A través de un comunicado, Morena en Sinaloa declaró que “confía en las investigaciones de la FGR” y que “no encubre a nadie”, pero “tampoco sentencia a nadie, ni propio ni extraño”.

El gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha, en fotografía de archivo. ı Foto: Cuartoscuro

“Nosotros confiamos en las instituciones de investigación y procuración de justicia”, se lee en el comunicado.

Lo anterior después de que la FGR citara a rendir entrevista a los 10 funcionarios públicos acusados por Estados Unidos de mantener presuntos vínculos con el narcotráfico, entre ellos el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya; el senador Enrique Inzunza, y el presidente municipal con licencia de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil.

Con relación a investigaciones derivadas de noticias y hechos recientes, la Fiscalía General de la República (FGR) lleva a cabo las acciones pertinentes como parte de los respectivos planes de investigación en dos casos que son de interés público.



En el marco de las diligencias… — FGR México (@FGRMexico) May 23, 2026

Los tres mencionados confirmaron de manera independiente su asistencia a la sede del Ministerio Público Federal para rendir la entrevista.

PRI quisiera “juicios sumarios” y “condenas sin investigaciones”, acusa guinda

Por otro lado, Morena en Sinaloa criticó que el PRI busque “juicios sumarios, encarcelamientos y condenas sin investigaciones” cuando, expresó, son ellos quienes “entregaron [a Sinaloa] a manos del crimen organizado”.

En el mismo comunicado, Morena en Sinaloa se refirió directamente al dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, y acusó que éste “ruega por la injerencia extranjera” al pedir un juicio a los citados funcionarios morenistas.

No obstante, según Morena en Sinaloa, las críticas del tricolor son incongruentes cuando, dijo, el PRI perdió “para siempre la confianza del pueblo”.

“Olvidan que fueron ellos quienes se entregaron, por corruptos, a manos del crimen organizado y por eso, en Sinaloa y gran parte del país, ya no son bienvenidos, una realidad que se demuestra en las urnas cada que hay elecciones democráticas en nuestra querida entidad”, se lee en el comunicado.

“Ellos quisieran juicios sumarios, encarcelamientos y condenas sin investigaciones, como estaban acostumbrados para sus adversarios políticos, porque sus gobiernos eran autoritarios y corruptos”, abunda.

Morena aseguró que no se cumplirá la intervención estadounidense contra los funcionarios señalados pues, dijo, “ahora vivimos en un país donde se respeta el Estado de derecho, las instituciones públicas y los derechos humanos de todas y todos”.

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