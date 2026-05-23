FGR llamó como testigos a autoridades de Chihuahua y Sinaloa, afirma Segob

Aspecto de la Fiscalía General de la República.

La Secretaría de Gobernación (Segob) aclaró este sábado que los citatorios emitidos por la Fiscalía General de la República (FGR) contra autoridades de Chihuahua y Sinaloa corresponden únicamente a comparecencias “como testigos” dentro de investigaciones federales en curso.

A través del Comunicado, la dependencia federal precisó que se trata de un procedimiento ministerial y no de acusaciones formales contra funcionarios estatales.

“La Secretaría de Gobernación (Segob) aclara que los citatorios emitidos por la Fiscalía General de la República a autoridades de los estados de Chihuahua y Sinaloa, es un asunto de procedimiento en las investigaciones para que acudan como testigos”, indicó la dependencia.

El posicionamiento fue publicado luego de que trascendiera que la FGR habría solicitado la comparecencia de diversas autoridades relacionadas con ambos estados, situación que provocó reacciones políticas y especulaciones sobre posibles investigaciones penales.

Segob rechaza motivaciones políticas

Dentro del mismo marco, la Segob defendió la autonomía de la Fiscalía General de la República y sostuvo que sus actuaciones se realizan con apego a la ley.

“Tal y como lo hizo de nuestro conocimiento la Fiscalía General de la República, que es un órgano constitucional autónomo, cuyas actuaciones se desarrollan con fundamento en la ley y no tiene interés político”, agregó la dependencia federal.

Con ello, el gobierno federal buscó frenar versiones sobre una presunta persecución política o investigaciones dirigidas contra actores específicos.

Maru Campos y Rubén Rocha, entre los nombres que han trascendido

Aunque la Segob no menciona nombres en el comunicado, en las últimas horas trascendió que entre las personas citadas estarían la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, y el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya.

En Chihuahua, las investigaciones federales estarían vinculadas con el operativo realizado en la Sierra Tarahumara donde participaron agentes estadounidenses y autoridades mexicanas, caso que generó controversia por la presunta intervención de elementos de la CIA en territorio nacional.

Mientras tanto, en Sinaloa, el nombre de Rubén Rocha volvió a aparecer tras diversos señalamientos e investigaciones difundidas en Estados Unidos sobre presuntos vínculos con integrantes del crimen organizado, acusaciones que el mandatario ha rechazado públicamente.

Hasta el momento, la FGR no ha informado sobre imputaciones formales derivadas de estas investigaciones.

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MSL