México alcanza sus mejores indicadores económicos en 2026, destaca SHCP

El titular de SHCP, Édgar Amador, en la Mañanera de CSP.

El titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Edgar Amador Zamora, destacó que en la primera mitad del año, México alcanzó algunos de sus mejores indicadores económicos desde diversos ámbitos como la inversión extranjera, las exportaciones, pero sobre todo, la inflación que ya se encuentra dentro del marco de variabilidad pronosticado para este 2026.

Durante su participación en la conferencia matutina de la Presidenta Claudia Sheinbaum, el funcionario expuso que México captó 41 mil millones de dólares en Inversión Extranjera Directa en 2025, con lo que colocó al país dentro de los diez que más atraen la inyección de capital en el mundo.

Además, el incremento al salario mínimo en México, que ha significado una recuperación “histórica”, ya ubicó al país en el primer lugar frente a otros países.

También resaltó el “buen desempeño” de la inflación, que llegó a 3.6 por ciento en junio, lo que es su menor nivel. Con esto, estimó que ya se encuentra dentro del marco de variabilidad que estimó el Banco central al inicio del año.

Información de la inflación. ı Foto: Especial.

Subrayó que esto se alcanzó por las decisiones tomadas por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, para contener el impacto económico de diversas complejidades a nivel internacional.

“Esto no hubiera sido posible sin las instrucciones de la presidenta para eh dar incentivos para estabilizar los precios de los combustibles, los precios del jitomate, los precios de una conjunto de bienes que nos han ayudado a evitar que haya un repunte de la inflación en un momento en que la mayor parte de las economías del mundo están sufriendo un aumento en la inflación debido al choque de los combustibles debido al conflicto en el medio en el Medio Oriente”, declaró.

Otro indicador favorable es que México cuenta con la tasa de desempleo más baja, entre los países que conforman la OCDE, junto a Japón.

En materia de comercio exterior, subrayó que México y Estados Unidos “comercian más que nunca”, al alcanzar 839 mmd de intercambio comercial, lo cual es considerado una cifra histórica.

Para México, se tiene un récord histórico de exportaciones, ya que hasta mayo de este año se alcanzaron envíos por 723 mmd.

La inversión también registró un crecimiento de 5.9 por ciento anual y registró su mejor resultado desde julio de 2024.

Otra “gran variable” de la economía mexicana es que el consumo de las familias se mantiene en recuperación y con una tendencia positiva en lo que va del año, pues hasta abril de 2026 se estimó una variación positiva de 2.1 por ciento en la tasa anual.

La actividad industrial tuvo un crecimiento de 2.1 por ciento y alcanzó su mayor nivel desde octubre de 2024.

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FGR