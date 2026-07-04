Caso Gilda Lozoya

Con la novedad de que a Gilda Lozoya, hermana de Emilio Lozoya, exdirector de Pemex, una jueza le concedió la libertad condicional —descartando con ello aplicarle la prisión preventiva justificada— al considerar que no existe riesgo de fuga. Sin embargo, sí le emitió cuatro medidas cautelares y la citó el próximo martes a las 9:00 de la mañana para llevar a cabo la audiencia en la que determinará si se le vincula o no a proceso. Gilda fue detenida el pasado 2 de julio, acusada de lavado de dinero en el caso Agronitrogenados. Por lo pronto, se ha informado que deberán colocarle un brazalete electrónico en los próximos 10 días, y ella deberá entregar su pasaporte, presentarse al juez cada 15 días y no podrá salir de la Ciudad de México y el área metropolitana ni del país. “La hermana (de Lozoya) está vinculada con depósitos y otros esquemas en donde la fiscalía tenía orden de aprehensión contra ella, estaba fuera del país y cuando regresa se le detiene, no tiene nada que ver con un asunto político”, refirió sobre el caso ayer mismo la Presidenta Claudia Sheinbaum. Pendientes.