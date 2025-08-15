Dónde ver EN VIVO y GRATIS Triplemanía XXXIII, el magno evento de AAA y WWE

La Arena CDMX será sede de la Triplemanía XXXIII, que ha generado muchas expectativas.

La Arena Ciudad de México se viste de gala este sábado 16 de agosto para recibir la Triplemanía XXXIII, la primera desde que la WWE adquirió a la AAA.

La función reunirá a estrellas de la WWE y de la Tres Veces Estelar, con rivalidades renovadas, combates con títulos de por medio y apariciones sorpresivas para tener al filo de las butacas a los aficionados.

La rivalidad que luce más atractiva para Triplemanía XXXIII es la que envuelve al Judgement Day. Dominik Mysterio encabeza una de las facciones más fuertes de WWE, y se espera un prometedor choque con Niño Hamburguesa, Mr. Iguana y Lola Vice.

Será la primera ocasión que un evento de AAA sea transmitido en vivo por los canales oficiales de la WWE, que en abril compró a la empresa mexicana.

¿Dónde ver en vivo y gratis Triplemanía XXXIII?

La Triplemanía XXXIII comienza a las 19:00 horas tiempo del Centro de México y será transmitida en vivo por las señales de Space, HBO Max y el YouTube de la WWE.

Cartelera completa de Triplemanía XXXIII

Lucha de relevos australianos mixtos: Mr. Iguana, Niño Hamburguesa y Lola Vice vs Finn Bálor, JD McDonaugh y Raquel Rodríguez (The Judgment Day), acompañados de Roxanne Pérez

Lucha por el campeonato Reina de Reinas: Flammer vs. Natalya vs Faby Apache

Lucha por el campeonato latinoamericano de AAA: El Mesías vs El Hijo de Doctor Wagner Jr.

Lucha callejera por los campeonatos en pareja de AAA: Ángel y Berto (Los Garza) vs Pagano y Psycho Clown

Lucha por el Megacampeonato de AAA: Hijo del Vikingo vs Dominik Mysterio vs Dragon Lee vs El Grande Americano

Triplemanía vuelve a ser en una sola noche

La de este 16 de agosto será la única noche de Triplemanía XXXIII, pues en los últimos años se había realizado en tres sedes y en diferentes días.

La del 2024 se llevó a cabo en Monterrey (Estadio Mobil Super), Tijuana (Estadio Chevron) y la Ciudad de México (Arena CDMX).

Triplemanía celebró su primera edición el 30 de abril de 1993 en la Plaza de Toros de la Ciudad de México, y tuvo una asistencia de 48,000 espectadores.

EVG