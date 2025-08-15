Dónde ver EN VIVO y GRATIS Triplemanía XXXIII, el magno evento de AAA y WWE

La Arena Ciudad de México se viste de gala este sábado 16 de agosto para recibir la Triplemanía XXXIII, la primera desde que la WWE adquirió a la AAA.
La función reunirá a estrellas de la WWE y de la Tres Veces Estelar, con rivalidades renovadas, combates con títulos de por medio y apariciones sorpresivas para tener al filo de las butacas a los aficionados.
La rivalidad que luce más atractiva para Triplemanía XXXIII es la que envuelve al Judgement Day. Dominik Mysterio encabeza una de las facciones más fuertes de WWE, y se espera un prometedor choque con Niño Hamburguesa, Mr. Iguana y Lola Vice.
You don't want to miss this.@luchalibreaaa #TripleMania goes down TOMORROW and it's about to be fireworks! 🙌— WWE (@WWE) August 16, 2025
WATCH HERE: https://t.co/6hCHJMOUae pic.twitter.com/RWfoLhMKBb
Será la primera ocasión que un evento de AAA sea transmitido en vivo por los canales oficiales de la WWE, que en abril compró a la empresa mexicana.
¿Dónde ver en vivo y gratis Triplemanía XXXIII?
La Triplemanía XXXIII comienza a las 19:00 horas tiempo del Centro de México y será transmitida en vivo por las señales de Space, HBO Max y el YouTube de la WWE.
Cartelera completa de Triplemanía XXXIII
- Lucha de relevos australianos mixtos: Mr. Iguana, Niño Hamburguesa y Lola Vice vs Finn Bálor, JD McDonaugh y Raquel Rodríguez (The Judgment Day), acompañados de Roxanne Pérez
- Lucha por el campeonato Reina de Reinas: Flammer vs. Natalya vs Faby Apache
- Lucha por el campeonato latinoamericano de AAA: El Mesías vs El Hijo de Doctor Wagner Jr.
- Lucha callejera por los campeonatos en pareja de AAA: Ángel y Berto (Los Garza) vs Pagano y Psycho Clown
- Lucha por el Megacampeonato de AAA: Hijo del Vikingo vs Dominik Mysterio vs Dragon Lee vs El Grande Americano
¡Lucha IMPRESIONANTE de tercias en #Triplemania!— Lucha Libre AAA Worldwide (@luchalibreaaa) August 15, 2025
Lola Vice, Mr Iguana y Niño Hamburguesa vs #TheJudgmentDay.
16 de agosto EN VIVO en: https://t.co/pCRuAFRbJk.@wweespanol pic.twitter.com/D6lFHcyOOq
Triplemanía vuelve a ser en una sola noche
La de este 16 de agosto será la única noche de Triplemanía XXXIII, pues en los últimos años se había realizado en tres sedes y en diferentes días.
La del 2024 se llevó a cabo en Monterrey (Estadio Mobil Super), Tijuana (Estadio Chevron) y la Ciudad de México (Arena CDMX).
Triplemanía celebró su primera edición el 30 de abril de 1993 en la Plaza de Toros de la Ciudad de México, y tuvo una asistencia de 48,000 espectadores.
