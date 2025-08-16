Triple H, Undertaker y Shawn Michaels sorprenden a la afición mexicana y están listos para Triplemanía 33 (FOTOS)

Los directores creativos de la WWE están en la Ciudad de México.

La WWE compró la Triple A hace unos meses y esta será la primera edición de Triplemanía que organiza la empresa estadounidense, y las superestrellas de la World Wrestling Entertainment Triple H, Undertaker y Shawn Michaels ya están en la Ciudad de México para presenciar el evento.

Ellos tres son los directores creativos de la WWE y es por eso que viajaron a la capital del país para ver que todo salga bien en la edición 33 de Triplemanía; cabe recalcar que no participarán en el magno evento de lucha libre.

Shawn Michaels fue el encargado de subir una publicación a sus redes sociales para dar a conocer que él, junto a Triple H y Undertaker, ya están en la Arena Ciudad de México. Además, Michaels escribió la siguiente leyenda: “No hay nada más grande que esto. Leyendas, legado y el futuro de la lucha libre, todo bajo un mismo techo en TripleMania”.

¿Cuál es la cartelera completa de Triplemanía XXXIII?

Todo está listo para iniciar la edición 33 de Triplemanía, en donde tendremos combates espectaculares entre las estrellas de la Triple A y los mejores luchadores de la WWE. Esta es la cartelera completa del magno evento de lucha libre.

El Hijo del Vikingo vs. Dominik Mysterio vs. Dragon Lee vs. El Grande Americano por el Megacampeonato de la AAA

El Mesías vs. El Hijo de Dr. Wagner Jr. por el Campeonato Latinoamericano AAA

Lady Flammer vs. Natalya vs. Faby Apache por el Campeonato Reina de Reinas AAA

Los Garza (Ángel y Berto) vs. Psycho Clown y Pagano por el Campeonato Mundial en Parejas AAA

The Judgment Day (Finn Bálor, JD McDonagh y Raquel Rodríguez) vs. Mr. Iguana, Niño Hamburguesa y Lola Vice en Relevos mixtos AAA vs. WWE

Después del gran éxito que tuvieron con Worlds Collide, la afición de los encordados mexicanos y estadounidenses espera con ansias el inicio de Triplemanía 33 para volver a ver a las estrellas de las dos empresas en acción.

¿Dónde se puede ver EN VIVO Triplemanía XXXIII?

Todo está listo para que arranque la edición 33 de Triplemanía este sábado 16 de agosto en la Arena Ciudad de México, el evento que los aficionados de los encordados mexicanos y estadounidenses están a la espera del inicio.

Si quieres ver en vivo y a todo color la cartelera completa de Triplemanía 33, hay diferentes opciones para sintonizar el evento de la Triple A y la WWE.

Triplemanía 33 se podrá disfrutar a través de Azteca 7 y Canal 6, diferido el domingo 17 de agosto, pero para verlo en vivo están las opciones de Space, HBO Max y el canal oficial de YouTube de la WWE.

DCO