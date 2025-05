Leslie Gallardo de MasterChef anuncia su separación con Emilio Osorio ¿Por qué terminaron?

Leslie Gallardo de MasterChef Celebrity 2025 sorprendió al anunciar su separación con Emilio Osorio, con quien llevaba varios meses de relación y que había generado polémica por la forma en que se dio el noviazgo.

La creadora de contenido publicó un comunicado en redes sociales en el que señaló que el ciclo de ella y Emilio terminó desde hace tiempo.

“Abro mi corazón para compartirles que desde hace un tiempo el ciclo que Emilio y yo compartimos llegó a su fin, marcando el fin de una relación que me trajo aprendizajes, momentos muy bellos compartidos, un crecimiento invaluable, y una familia que me dio y sigue dándome mucho apoyo y amor”, se lee en el mensaje de la ex participante de Acapulco Shore y La Casa de los Famosos.

El mensaje continuó: “Agradezco lo vivido, el amor entregado y todo lo que fue con respeto y sin arrepentimientos”.

Leslie Gallardo de MasterChef Celebrity 2025 dijo que eligió priorizarse a ella, “honrar mi paz y recordarme que, en medio de cualquier cambio, siempre me tengo a mi misma. Con más amor propio, claridad y fuerza que nunca, abrazo este nuevo camino que empieza. Porque la vida sigue y yo también”.

Leslie Gallardo anuncia que terminó con Emilio Osorio ı Foto: IG Leslie Gallardo

Sin embargo, Emilio Osorio no ha habla al respecto de la ruptura, ni se ha pronunciado en redes sociales, la última publicación que tiene en su cuenta de Instagram es una fotografía de él sin camisa, mostrando su abdomen marcado y en blanco y negro.

“¿Qué pasa hijo? #Amanecer”, es el mensaje con el que compartió el hijo de Niurka su fotografía, esto para hacer mención de su participación en la nueva telenovela de Televisa.

¿Por qué terminaron Leslie Gallardo y Emilio Osorio?

Por el momento ninguno de los dos ha revelado los motivos de su ruptura.

Esto dicen los fans sobre la separación de Leslie y Emilio

Los usuarios de internet recuerdan con humor las declaraciones de Leslie gallardo en las que ella dijo que Emilio era el amor de su vida y que se veía casada y con hijos con él. Por lo que ahora con su separación estos comentarios están causando polémica.

“Pues no que lo amaba y que se quería casar con él”, señaló un usuario, mientras que otros se lanzaron contra Emilio por dejarla: “Y te quejabas de que Karol nunca te apoyo en tu reality e hiciste lo mismo con Less”, señaló otro cibernauta.