Cruz Azul pierde demanda en contra de Rodrigo Huescas y pagará una millonada al mexicano; La Máquina va al TAS

Cruz Azul, por resolución de la FIFA, deberá pagarle 300 mil dólares (más de 5 millones de pesos mexicanos) a Rodrigo Huescas, luego que el ente rector del deporte falló a favor el jugador mexicano y del Copenhague en el caso por el traspaso por el futbolista.

En verano de 2024, Huescas firmó con el FC Copenhague de la Liga de Dinamarca y dejó al Cruz Azul, pero el equipo mexicano informó que recurriría a la FIFA para denunciar una presunta irregularidad en la salida del jugador formado en sus fuerzas básicas.

HUESCAS GANA CASO VS CRUZ AZUL.



Se acuerdan que hace unos meses, los voceros no oficiales del club andaban diciendo en sus medios que se cuidaran Huescas y sus agentes porque Cruz Azul iba con todo y tenían al mejor abogado del mundo y se le acababa la carrera al jugador y bla… — Kery! (@KeryNews) August 1, 2026

El problema era que el Copenhague pagó su cláusula de rescisión de 2 millones de dólares del lateral azteca, pero La Máquina exigió 5 millones de dólares adicionales y argumentó que Huescas se marchó unilateralmente. La FIFA falló en favor del equipo danés y ahora los celestes planean recurrir al TAS por el mismo caso.

“Se desestima la reclamación presentada por Cruz Azul contra Rodrigo Huescas y el FC Kobenhavn. Asimismo se admite la reconvención de Rodrigo Huescas contra Cruz Azul. Se ordena a Cruz Azul abonar a Rodrigo Huescas la cantidad de 300.000 USD en concepto de participación en una futura transferencia pendiente de pago, más un interés del 5 % a partir del 9 de julio de 2024″, dice la resolución de la FIFA.

Rodrigo Huescas se encuentra fuera de actividad luego de una lesión de rodilla que lo marginó de la actividad en Europa con su club y de participar con la Selección Mexicana en la Copa del Mundo 2026.

Ahora el Cruz Azul planea llegar al TAS, que es el Tribunal de Arbitraje Deportivo, una última instancia en donde los clubes pueden acudir cuando no están de acuerdo con la resolución de la FIFA.

En su momento el Cruz Azul lazó un comunicado en donde señalaron que buscarían acciones legales en contra de Rodrigo Huescas, a quien acusaron de salir del equipo con información falsa y malintencionadamente.

“El club ha determinado ejercer acciones legales inmediatas en contra de quienes resulten responsables toda vez que a través de lo medios de comunicación, se dio a conocer que el futbolista Rodrigo Huescas abandonó el país con rumbo a incorporarse a un nuevo club en Europa, manifestando falsa y malintencionadamente que Club de Futbol Cruz Azul le había concedido su salida”, dijo el comunicado de Cruz Azul lanzado en su momento sobre el caso Huescas.

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