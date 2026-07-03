¿De qué murió Diogo Jota y por qué Portugal y Cristiano Ronaldo le rinden homenaje durante el Mundial?

¿De qué murió Diogo Jota, porque Portugal y Cristiano Ronaldo le rinden homenaje durante el Mundial?

Cristiano Ronaldo y la Selección de Portugal honraron la memoria de Diogo Jota durante su más reciente partido contra Croacia, donde El Bicho se puso la playera de su compañero fallecido y dedicó unos minutos a la memoria del delantero.

¿De qué murió Diogo Jota?

El futbolista falleció a los 28 años de edad durante un trágico accidente automovilístico en la autovía A-52 a la altura de Cernadilla en la provincia de Zamora, España.

Diogo Jota en un partido con la Selección de Portugal ı Foto: Especial

Diogo Jota viajaba con su hermano André Silva cuando se salió de la vía, volcó y se incendió el auto. Según el informe preliminar de la Guardia Civil española, las causas probables habrían sido exceso de velocidad y que se reventara un neumático.

Según testigos que presenciaron el hecho, señalaron que el vehículo no viajaba a exceso de velocidad y apuntaron al mal estado del asfalto como el factor principal del accidente.

El portugués iba en camino a Santander para viajar en ferri a la ciudad inglesa, después de que los médicos del club le prohibieran viajar en avión por la reciente cirugía de pulmón a la que se había sometido.

¿Por qué Portugal le rinde homenaje durante el Mundial?

Resulta que el partido de dieciseisavos de Croacia no era un juego cualquiera, pues ese mismo día estaba muy cerca del aniversario luctuoso de Diogo Jota, quien murió un 3 de julio de 2025.

Desde el calentamiento, los jugadores aparecieron con unas pulseras que incluían el nombre de todos los convocados a la Copa del Mundo, incluido el de Diogo, quien también era seleccionado nacional.

Durante el himno de Portugal, las pantallas mostraron la imagen del delantero del Liverpool, un momento que conmovió a los seguidores de la Copa del Mundo tanto como a los futbolistas lusitanos, que aparecían conmovidos.

“Diogo es nuestra referencia, nuestro deseo o necesidad de hacer lo que él soñaba: ganar títulos para Portugal, como lo hizo al ganar la Liga de Naciones. Fue una parte fundamental de lo que construimos en el vestuario. Diogo es nuestra luz”, expresó Martínez al medio The Athletic.

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