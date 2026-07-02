Cristiano Ronaldo rinde emotivo homenaje a Diogo Jota tras la victoria de Portugal sobre Croacia (VIDEO)

Cristiano Ronaldo le recordó a Diogo Jota tras la clasificación de Portugal a los octavos de final del Mundial 2026.

Cristiano Ronaldo le dedicó un emotivo homenaje a Diogo Jota al ponerse un jersey de Portugal con el número 21, el que usaba el exdelantero del Liverpool, en los momentos posteriores a la victoria de Portugal sobre Croacia en los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo 2026.

CR7 se acercó a la afición lusitana en la cancha de Toronto para festejar el pase a los octavos de final del magno evento, pero sin olvidar a Diogo Jota, quien falleció el 3 de julio de 2025 en un accidente automovilístico en Zamora, España.

O Cristiano Ronaldo com a camisa número 21 em referência ao Diogo Jota, jogador português que faleceu há exatamente um ano, e se emocionando junto com a torcida será uma das imagens mais emblemáticas dessa Copa pra mim, sem dúvidas 🙏🏼😢 pic.twitter.com/9xzy5inFoE — vitor mencarelli ᢉ𐭩 (@vitormencarelli) July 3, 2026

Cristiano Ronaldo no contuvo las lágrimas al acordarse de su excompañero por varios años en la selección portuguesa, que venció en tiempo de compensación a la combativa Croacia.

EVG