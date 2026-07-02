Cristiano Ronaldo rinde emotivo homenaje a Diogo Jota tras la victoria de Portugal sobre Croacia (VIDEO)

Cristiano Ronaldo le dedicó un emotivo homenaje a Diogo Jota al ponerse un jersey de Portugal con el número 21, el que usaba el exdelantero del Liverpool, en los momentos posteriores a la victoria de Portugal sobre Croacia en los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo 2026.
CR7 se acercó a la afición lusitana en la cancha de Toronto para festejar el pase a los octavos de final del magno evento, pero sin olvidar a Diogo Jota, quien falleció el 3 de julio de 2025 en un accidente automovilístico en Zamora, España.
Cristiano Ronaldo no contuvo las lágrimas al acordarse de su excompañero por varios años en la selección portuguesa, que venció en tiempo de compensación a la combativa Croacia.
EVG
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