Así fue el hermoso homenaje a Diogo Jota en el Mundial 2026 previo al Portugal vs Congo (VIDEO)

Diogo Jota perdió la vida el pasado 3 de julio del 2025 en un accidente automovilístico, cuando se dirigía de regreso a Inglaterra junto a su hermano. Después de su muerte recibió diferentes homenajes y un año después de su partida, la Selección de Portugal lo recordó previo a debutar en el Mundial 2026 ante la República Democrática del Congo.

El hermoso momento ocurrió cuando se estaba llevando a cabo el Himno Nacional de Portugal y las pantallas del Estadio Houston mostraron la imagen del que fue jugador del Liverpool en su momento, llevándose los aplausos del público. La familia de Diogo Jota se encuentra en el estadio viendo el debut del equipo de Roberto Martínez.

In lovinge memory to DIOGO JOTA 🕊️🇵🇹 pic.twitter.com/wGmove7rBb — The ThirdPost | 𝐓 (@Thethirdpostx) June 17, 2026

Diogo Jota fue campeón de la Nations League con Portugal

Diogo Jota era una pieza fundamental en la selección de Portugal, ya que su calidad dentro del campo siempre ayudaba a los lusos a lograr grandes resultados en el plano internacional. El futbolista sumó dos títulos de Nations League con la Selección de los Escudos.

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El exjugador del Liverpool fue campeón de la UEFA Nations League en 2019 y 2025; este título fue uno de los últimos de Diogo Jota antes de perder la vida en el trágico accidente que vivió en territorio español.

Cabe recalcar que, por una enfermedad que sufría, su doctor le recomendó no tomar vuelos tan largos; es por eso que viajaba de Portugal a España para después tomar un vuelo a Inglaterra, lo cual reducía las horas de vuelo para el portugués.

DCO