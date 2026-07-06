Cristiano Ronaldo es considerado por millones como uno de los mejores futbolistas de todos los tiempos. Su talento deportivo junto con un agudo sentido empresarial le han generado un patrimonio envidiable de millones de dólares.

Su legado financiero es difícil de ignorar, pues incluso la prestigiosa revista Forbes lo coloca en al cima de los deportistas mejor pagados del planeta. En La Razón, te contamos todos los detalles sobre su fortuna.

¿Cuál es la fortuna de Cristiano Ronaldo?

Cristiano Ronaldo nació en la isla de Madeira, Portugal. Ha representado a su país en seis Mundiales a través de su trayectoria como deportista, siendo figura clave en la selección de su país.

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Se estima que el patrimonio neto de El Bicho ronda por los mil 200 millones de dólares, tras más de dos décadas de carrera profesional en el fútbol, donde ha brillado en clubes de élite.

El Manchester United, el Real Madrid y la Juventus de Turín son algunas de las instituciones donde ha destacado a través de los años, donde además ha recibido jugosos salarios que además, le sirvieron de plataforma para potenciar su marca global a niveles jamás vistos.

Sin embargo, Cristiano Ronaldo también ha trabajado arduamente fuera de canchas, donde su acrónimo CR7 se convirtió en un emporio comercial con hoteles de lujo, fragancias, ropa interior, gimnasios y clínicas capilares.

Por si fuera poco, el jugador de élite tiene un contrato vitalicio con Nike y millonarios acuerdos de patrocinio con marcas internacionales como Herbalife, Binance y Unilever que lo han convertido en todo un magnate.

Actualmente, Cristiano milita en el Al-Nassr de la Liga Profesional Saudí, club en el que percibe un ingreso estimado de 235 millones de dólares, una cifra que incluye tanto su salario deportivo neto como diversos acuerdos comerciales y publicitarios.

No hay que dejar de lado su patrimonio inmobiliario, ya que en Quinta da Marinha, ha construido la propiedad más cara del país, valorada en más de 35 millones de euros. También cuenta con una lujosa residencia en Lisboa, valuada en 7 millones de euros que cuenta con un gimnasio, tres amplios dormitorios y un spa.

También en su natal Madeira, compró un antiguo almacén en 2015 e invirtió 8 millones de euros en una reforma completa de esta mansión con dos piscinas y un campo de fútbol. Se cree que es ahí donde viven su madre y su hermano Hugo.

Todo esto sin contar las casas de Cristiano Ronaldo Mánchester, Turín, Madrid, Marbella y finalmente, Arabia Saudi; así como sus cuatro inmuebles hoteleros alrededor del mundo,

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