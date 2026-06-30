El nombre de Salt Bae sigue siendo tendencia después de que se dio a conocer que el influencer mexicano Aldo de Nigris fue estafado con una cuenta de 40 mil pesos después de que le dijeron que el chef iba a invitar los cortes en el restaurante.

A través de su cuenta de Instagram, el ganador de La Casa de los Famosos México 3 advirtió “cuidado si vas al restaurante de este chef” y contó a detalle lo sucedido. “Ustedes pónganse al tiro [...] Si se acercan a tu mesa, te ofrecen platillos que parecen gratis, no los aceptes, mándalos a la ching*da”, sentenció.

La revelación y que según el famoso este sería un “modus operandi” del restaurante Nusr-Et desató indignación en redes sociales sobre el tema y llevó al público a preguntarse más detalles sobre la vida privada del experto en carne.

¿De cuánto es la fortuna de Salt Bae?

Salt Bae ha amasado una fortuna gracias a su cadena de restaurantes de lujo Nusr-Et, famosa por sus cortes de carne bañados en oro y su característica forma de esparcir la sal, por lo que se convirtió en un meme hace años.

Se estima que el patrimonio neto estimado del chef turco cuyo nombre es Nusret Gökçe, ronda entre los 50 a 80 millones de dólares.

El hombre tuvo que dejar la escuela a una edad temprana por las circunstancias que lo rodeaban y comenzó a trabajar como un aprendiz de carnicero en Istambul y fue en 2017 que se hizo viral por su video preparando una carne con sal de manera peculiar.

Salt Bae comenzó en el año 2010 con un solo restaurante de cortes de carne, pero su viralidad lo ayudó a convertirlo en una cadena internacional, siendo la más reciente el steakhouse que se encuentra en la Ciudad de México.

También ha aprovechado su fama al vender mercancía como playeras brandeadas, así como condimentos especiales; también destaca su fuerza en redes sociales, donde ocasionalmente realiza comerciales. Su patrimonio incluye un apartamento lujoso en el hotel Park Hyatt Istanbul – Maçka Palas.

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