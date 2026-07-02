Aquí te explicamos paso a paso el polémico fuera de lugar de Croacia ante Portugal en el Mundial 2026

El partido entre Portugal y Croacia en los dieciseisavos de final del Mundial 2026 ha sido uno de los mejores hasta el momento y también un tanto cardíaco, ya que los lusos le dieron la vuelta en los últimos minutos, pero los croatas lograron empatarlo, aunque su anotación fue polémica y la tecnología terminó por decidirlo.

El árbitro central del encuentro tuvo que acudir al VAR para revisar la acción en la que el equipo de Luka Modric mandó al fondo de las redes el balón para emparejar la situación. Fue el chip que trae integrado el esférico el encargado de marcar el fuera de juego que terminó por anular el gol de la paridad.

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Así fue el momento en el que la tecnología anuló el gol de Croacia

Se jugaba el tiempo de compensación en el partido entre Portugal y Croacia cuando los Balcánicos marcaron el tanto del empate que mandaba el partido a la prórroga, sin embargo la tecnología y el chip que trae el Trionda anularon la anotación de los croatas.

Ivan Perišić mandó un centro al área de Portugal.

Igor Matanovic intenta peinar ganándole la posición a la defensa de Portugal.

La esférica le llega a Mario Pasalic e intenta controlar la de gajos.

Josko Gvardiol tras el toque de Pasalic logra mandar el balón al fondo de la red.

Croacia celebra y el árbitro central es llamado al VAR.

En las imágenes del VAR le muestran un electrocardiograma al silbante en el que se ve el momento justo cuando Matanovic toca la pelota con la cabeza.

Tras la revisión, el fuera de lugar se hace válido y la afición de Portugal celebra.

La afición croata terminó devastada tras la eliminación de su país del Mundial 2026 y Luka Modric pudo haber jugado su último encuentro con la escuadra nacional de su país

DCO