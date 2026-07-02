¿Quién es Luka Modric, el histórico jugador que llevó a Croacia a una final del Mundial y que se retira entre lágrimas?

Luka Modrić es catalogado como uno de los mejores mediocampistas de la historia; actualmente tiene 40 años y todo indica que jugó su último Mundial con la camiseta de Croacia. Lamentablemente, quedó eliminado en los dieciseisavos de final a manos de Portugal. Pero hace algunos años llevó a su país a una final de Copa del Mundo.

‘El Mago de Zadar’, como muchos lo apodan, inició su carrera como futbolista profesional en el Dinamo Zagreb, tuvo una cesión con el Zrinjski Mostar y otra más con el Inker Zapresic años después, antes de llegar al Tottenham Hotspur, donde llamó la atención del Real Madrid.

Y aquí es cuando todos los madridistas lloramos, que grande Lukita... pic.twitter.com/iKJYOZfkUI — Real Madrid Bolivia (@RMBolivia_) July 3, 2026

Luka Modric y sus títulos como futbolista profesional

Luka Modric formó parte de uno de los mejores equipos del Real Madrid en la historia del club, siendo parte del grupo que es tricampeón de la UEFA Champions League y convirtiéndose en una leyenda del club blanco al sumar múltiples títulos a su vitrina personal.

Títulos de Luka Modric

Champions League: 6 títulos

LaLiga de España: 4 títulos

Supercopa de Europa: 5 títulos

Copa Intercontinental: 1 título

Mundial de Clubes: 4 títulos

Copa del Rey: 2 títulos

Supercopa de España: 5 títulos

Liga de Croacia: 3 títulos

Copa de Croacia: 2 títulos

Supercopa de Croacia: 1 título

En su etapa con el AC Milan no ha podido sumar títulos a su repertorio y en la siguiente temporada aún no se conoce si seguirá en la escuadra rossoneri, cambiará de equipo o anuncie su retiro como futbolista profesional.

La última función de Luka Modric en Mundiales con Croacia. 💔🇭🇷 pic.twitter.com/Mzl6c43u4Q — Fútbol Fichajes (@FutboolFichajes) July 3, 2026

¿Cómo le fue a Luka Modric en Mundiales con Croacia?

Luka Modric tiene cinco participaciones en Mundiales, pero pudo lograr la marca de Leo Messi y Cristiano Ronaldo al disputar seis; sin embargo, para Sudáfrica 2010, Croacia no se clasificó a la máxima justa del futbol internacional.

El Cruyff de los Balcanes ha disputado 23 partidos del torneo de la FIFA y registra dos goles y dos asistencias en cinco participaciones.

El exjugador del Real Madrid se despide de su selección en lágrimas, pero deja un legado histórico al llevar a Croacia a la final de Rusia 2018 y un tercer lugar en la edición de Qatar 2022.

DCO