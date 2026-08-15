Santos vs Chivas: Dónde ver GRATIS y EN VIVO el juego de la Jornada 4 del Apertura 2026

Armando González en uno de su goles con Chivas ante Santos en el Clausura 2026 de la Liga MX

Uno de los duelos más atractivos de la Jornada 4 del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX es el que enfrenta a Santos ante Chivas, dos equipos que no tuvieron el inicio de certamen esperado, aunque los rojiblancos llegan con mejor actualidad.

Los Guerreros de la Laguna, locales en el choque de este domingo, se presentan con tres derrotas al hilo en el campeonato local y cero unidades. Solamente la diferencia de goles los salvan de ser la peor escuadra del semestre por arriba de Juárez.

Por su parte, las Chivas Rayadas del Guadalajara tienen uno de los proyectos más estables de la Liga MX, pero en el arranque del Apertura 2026 no se ha visto reflejado en resultados, pues tienen cuatro puntos luego de un solo triunfo, un empate y una derrota.

🇫🇷 Última sesión previo a nuestro viaje a Torreón 🏋🏻‍♂️ pic.twitter.com/kWOAQJJ4mt — CHIVAS (@Chivas) August 15, 2026

¿Dónde ver el Santos vs Chivas del Apertura 2026?

El partido entre Santos y Chivas, correspondiente a la Jornada 4 del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX, inicia este domingo 16 de agosto a las 19:10 horas, tiempo del centro de México y se podrá ver por la señal de Canal 5, TUDN, VIX y Disney Premium.

Chivas puede sufrir la baja de un jugador importante

Las Chivas Rayadas del Guadalajara afrontan el partido ante Santos en medio de un clima de una posible salida de Armando González, quien de acuerdo con medios nacionales está siendo sondeado por el Olympiacos de Grecia, que busca reforzar su delantera. Sin embargo, sí fue tomado en cuenta para hacer el viaje a Torreón.

La cláusula de salida de La Hormiga es de 15 millones de dólares, precio que debe cubrir el equipo que quiera los servicios del ariete nacional, quien enfrenta una terrible sequía goleadora, pero quedó bien valorado después de la Copa del Mundo 2026.

Por otro lado, Bryan Cotorro González, José Castillo y Daniel Aguirre son baja para el partido de la cuarta fecha del torneo mexicano. Gabriel Milito deberá echar mano de los jugadores de banca y de los juveniles.

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