¿Quiénes son María y Matilde Neiva, las gemelas virales del Mundial y de dónde son?

Durante el partido de este sábado entre Portugal y Colombia, las redes sociales estallaron por María y Matilde Neiva, dos jóvenes portuguesas que se encontraban en las gradas del estadio y fueron captadas por apenas unos segundos antes de desaparecer en la transmisión.

Sin embargo, el breve tiempo bastó para conquistar los corazones de miles de aficionados en el Mundial 2026, quienes enseguida buscaban más información sobre las gemelas que sorprenden con su belleza y naturalidad.

Portekizli ikiz kardeşler Maria Neiva ve Matilde Neiva, Portekiz ile Kolombiya arasında oynanan Dünya Kupası maçındaki tepkileriyle sosyal medyada viral olarak kısa sürede gündem oldu.pic.twitter.com/PZ5HEfdmbe — Portekiz Futbolu 🇵🇹🇹🇷 (@NosFutebol) June 28, 2026

Una lucía una camiseta blanca y la otra, la playera se la selección europea. Las gemelas acapararon la atención en las gradas tras ser captadas por las cámaras, justo en el momento en que se perdió una oportunidad de gol.

Las reacciones de tensión entre las jóvenes generaron sorpresa en el público, quienes se preguntaban si las chicas eran famosas o se dedicaban a algo relacionado con el modelaje o la belleza.

¿Quiénes son María y Matilde Neiva, las gemelas virales del Mundial y de dónde son?

Ni Matilde ni María Neiva parecen tener interés en convertirse en figuras públicas, pues mantienen sus perfiles en redes sociales como Instagram, privados y con unos miles de seguidores en las plataformas.

Sin embargo, se sabe que ambas son originarias de Portugal y según algunas, fuentes, Matilde sería pareja del extremo portugués Francisco Conceição.

Finally found who everyone’s been searching for. 🔥



📸 Maria Neiva — Instagram: @maria_neiva

📸 Matilde Neiva — Instagram: @matildeneiva



These two are absolutely stealing the spotlight together. 🇵🇹❤️‍🔥 pic.twitter.com/tKYYhEtqE9 — Anamika (@Anamika_Vibes) June 29, 2026

Matilde mostró frustración porque Conceição, de 23 años, permaneció en la banca durante todo el partido y no participó en el encuentro en el que Portugal perdió dos puntos.

El futbolista había salido como suplente en los dos partidos anteriores contra República Democrática del Congo y Uzbekistán. La relación entre el atleta y Matilde comenzó en 2023, aunque ambos prefieres mantener su vida privada lejos del foco mediático.

A pesar de esto, la pareja se ha dejado ver junta cuando el jugador viajó a Italia el año pasado para cerrar su transferencia al Juventus. Se desconocen más detalles sobre la vida privada de la pareja.

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