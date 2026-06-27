Este es el camino que CR7 y Portugal deben seguir si quieren ser campeones del mundo por primera vez en 2026

Portugal empató con Colombia, le ganó a Uzbekistán e igualó el marcador con República Democrática del Congo para avanzar a la ronda de dieciseisavos de final como segundo lugar del Grupo K, ya que necesitaban una victoria sobre los cafeteros para quedarse con el liderato de su sector.

Con su lugar definido en su grupo, el conjunto comandado por Cristiano Ronaldo ya sabe quien será su rival en la primera ronda y el camino que deben de seguir si quieren llegar a la final del torneo internacional en busca del título de la FIFA. Los lusos quieren jugar por primera vez la final de la Copa del Mundo.

Este es el camino de Portugal en el Mundial 2026 si quieren llegar a la final

Portugal es una de las favoritas para llevarse el título, la generación que comanda Cristiano Ronaldo llega como actual campeón de la UEFA Nations League y con varios campeones de Champions League como Vitinha, Nuno Mendes y Joao Neves.

El camino de Portugal

Dieciseisavos de final: Croacia.

Octavos de final: España o Austria.

Cuartos de final: Estados Unidos, Bosnia y Herzegovina, Bélgica, Senegal.

Semifinales: Alemania, Paraguay, Francia, Suecia, Sudáfrica, Canadá, Países Bajos o Marruecos.

Final: Brasil, Japón, Costa de Marfil, Noruega, México, Ecuador, Inglaterra, República Democrática del Congo, Argentina, Cabo Verde, Australia, Egipto, Suiza, Argelia, Colombia o Ghana.

La probabilidad de ver un encuentro entre Leo Messi y Cristiano Ronaldo bajó después del segundo puesto de Portugal en su grupo, así que la única forma en la que estos dos astros se puedan enfrentar en su última Copa del Mundo es en la final del torneo internacional.

¿Cuándo fue la mejor actuación de Portugal en una Copa del Mundo?

Portugal tiene nueve participaciones en la Copa del Mundo de la FIFA, la primera vez que jugaron un Mundial fue en 1966 cuando también lograron su mejor participación en el certamen internacional.

En Inglaterra 1966 los lusos quedaron en tercer lugar, una generación liderada por Eusébio, quien terminó como el máximo goleador del torneo con nueve anotaciones. La escuadra europea logró la medalla de bronce al derrotar a la Unión Soviética por el tercer puesto del torneo.

Además llevan siete participaciones en la Copa del Mundo consecutivas, desde 2002 la escuadra de la UEFA consigue su boleto para el Mundial, además buscan replicar o superar lo conseguido en 1966, ya que en 2022 quedaron en cuartos de final.

DCO