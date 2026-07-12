Localizan último cuerpo de derrumbe en Gruta de Chichicazapan, Puebla; saldo final es de 4 muertos

Labores de rescate en Gruta de Chichicazapan, Puebla, por derrumbe que dejó a una familia atrapada.

El Ayuntamiento de Cuetzalan del Progreso, Puebla, informó que se localizó el último de los cuatro cuerpos de las siete personas que quedaron atrapadas tras un derrumbe en la Gruta de Chichicazapan ocurrido a principios de mes, y que las labores de extracción se llevan a cabo este domingo.

A través de un comunicado, el Ayuntamiento informó que, tras varios días de trabajo, que se vieron interrumpidos por las fuertes lluvias en la Sierra Norte de Puebla, se logró la localización de la cuarta persona fallecida por el incidente que ocurrió el 7 de julio.

Sin embargo, aclaró que, aunque el cuerpo fue localizado el sábado, las labores de extracción iniciarán hasta este domingo, debido a las dificultades por las condiciones climatológicas.

“...se confirmó la localización de la última persona que permanecía desaparecida. Con ello, se informa que se ha logrado ubicar la totalidad de los cuerpos al interior de la gruta”, se lee en el comunicado del Ayuntamiento.

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🔴 Un grupo de personas con un guía ingresaron a la Gruta de Chichicazapan el pasado domingo 5 de julio. Según los primeros reportes, los integrantes de la familia originaria de… pic.twitter.com/8PqlMAbBMN — La Razón de México (@LaRazon_mx) July 11, 2026

“...las maniobras de extracción se reanudarán a las 03:00 horas del domingo 12 de julio de 2026, bajo estrictos protocolos de seguridad y coordinación interinstitucional”, abunda el documento.

En el mismo sentido, el Ayuntamiento de Cuetzalan del Progreso agradeció la intervención de instituciones federales de seguridad que acompañaron las labores de búsqueda y rescate, especialmente la Secretaría de la Defensa Nacional.

Debido a las condiciones climatológicas, nuevamente quedaron suspendidos los trabajos de rescate de dos cuerpos al interior de la Gruta de Chichicazapan en Cuetzalan.



Será hasta el día de mañana, con apoyo de buzos de la Defensa Nacional cuando se reanuden los trabajos. pic.twitter.com/ZENpXYDDTv — Municipios Puebla (@MunicipiosPue) July 11, 2026

“El Gobierno Municipal reconoce y agradece el respaldo del Gobierno de México, del Gobierno del Estado de Puebla, así como el compromiso de todos los rescatistas y voluntarios, quienes con alto valor humano, corazón e invaluable entrega han participado incansablemente en el desarrollo de este operativo”, expone el Ayuntamiento.

Finalmente, el Ayuntamiento de Cuetzalan del Progreso advirtió que continuarán las lluvias en el municipio y el estado, por lo que llamó a tomar precauciones y atender las recomendaciones de Protección Civil.

🚨Desde las primeras horas de este sábado, equipos de rescate ingresaron a la Gruta Chichicazapan, en Cuetzalan, para iniciar las labores de extracción de los dos cuerpos localizados el día de ayer. pic.twitter.com/G8YZftJ7pG — Azucena Uresti (@azucenau) July 11, 2026

Tragedia en Gruta de Chichicazapan, Puebla deja cuatro muertos y tres sobrevivientes

El martes 7 de julio, seis integrantes de una familia, acompañados por un guía, realizaron una expedición al interior de la Gruta de Chichicazapan, ubicada en el citado municipio, como parte de un recorrido turístico.

Sin embargo, las fuertes lluvias que por esos días se estaban registrando en el estado provocaron una crecida repentina del río subterráneo. La corriente arrastró al grupo y dejó bloqueados los accesos principales.

Comunicado del Ayuntamiento de Cuetzalan del Progreso, Puebla. ı Foto: Ayuntamiento Cuetzalan del Progreso

Tras el desastre, tres personas lograron salir de la gruta, entre ellas Agustín, quien pidió ayuda a los pobladores cercanos, y Conrado, el guía de turistas.

No obstante, cuatro integrantes de la familia, dos hombres y dos mujeres de entre 20 y 40 años, perdieron la vida.

Ante esto, autoridades estatales y federales desplegaron un operativo para el rescate de las siete personas, que se extendió hasta el sábado 11 de julio, cuando se localizó el cuarto cuerpo sin vida.

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