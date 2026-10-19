¿Dasha Yunhuet ya fue localizada? Esto se sabe de la estudiante desaparecida de CCH Oriente

En un caso que alertó nuevamente a la comunidad estudiantil, la joven Dasha Yunhuet, alumna del Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) Oriente de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) fue reportada desaparecida. Pero ¿ya fue localizada? Esto se sabe del caso del cual se ha difundido información contradictoria.

El fin de semana, se reportó la desaparición de Dasha Yunhuet, joven de 18 años, vista por última vez frente a las puertas del plantel en el que estudia, ubicado en la colonia Tepalcates, alcaldía Iztapalapa.

A causa de la desaparición se difundió una ficha de búsqueda, en la cual se aclaró que la joven, el último día que fue vista, llevaba un pantalón de mezclilla azul, una blusa de manga larga cerrada color negro, tennis blanco y un gorro de estambre color negro.

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La ficha de búsqueda fue ampliamente difundida entre usuarios de redes sociales, quienes manifestaron su temor de que se tratara de un nuevo caso de violencia contra la comunidad estudiantil.

Incluso, de acuerdo con reportes locales, directivos y docentes del CCH Oriente se sumaron a compartir la ficha.

Piden ayuda para localizar a Dasha Yunhuet Vázquez Castro. La estudiante del CCH Oriente, de 18 años de edad, fue vista por última vez, el viernes, frente a la puerta dos de su escuela, en Iztapalapa. pic.twitter.com/DBZFE5mQcH — Pascal (@beltrandelrio) October 18, 2026

¿Dasha Yunhuet ya fue localizada? Difunden noticia

Este lunes, medios locales difundieron la noticia de que Dasha Yunhuet ya fue localizada con vida, y que su desaparición respondió a una “ausencia voluntaria”.

El medio 24 Horas informó que tuvo acceso a un comunicado de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX), en el cual se confirma la localización con vida de la estudiante.

“Agentes de la Policía de Investigación establecieron comunicación con la joven, quien proporcionó una prueba de vida y confirmó encontrarse bien”, aseguró la dependencia, según el recuento del citado diario.

Al familiar todavia no le han confirmado nada de esta información en fiscalía, por el bien de la menor esperemos que sea cierta, caso contrario @i_alaniis ¿podrás ser responsable de tu publicación? contacta al familiar y ayuda a que tenga la información que te pide — JJ (@pepin_go) October 19, 2026

Asimismo, explicó dicho medio de comunicación, la FGJ descartó que Dasha Yuhuet haya sido víctima de un delito.

No obstante, La Razón de México no pudo acreditar de manera independiente la existencia de dicho comunicado , pues no aparece en los canales oficiales de la Fiscalía capitalina.

En el mismo sentido, el portal digital Guillermo Ortega informó que tomó conocimiento de que, ante la difusión de esta supuesta comunicación de la Fiscalía capitalina, la madre de Dasha Yuhnuet escribió en redes sociales que ella no había sido notificada del hallazgo de su hija.

Por lo anterior, pidió ayuda a familiares y conocidos para seguir difundiendo la ficha de búsqueda.

Nuevamente, no fue posible verificar de manera independiente la existencia de estas publicaciones.

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