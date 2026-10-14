Sumará 100 policías para investigar desapariciones en CDMX

La jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, anunció en su Segundo Informe que incorporará 100 nuevos policías de investigación y 50 ministerios públicos especializados en casos de desaparición, con el objetivo de fortalecer las labores de búsqueda y localización de personas en la capital.

Añadió que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) ya emitió la convocatoria para duplicar el número de policías de investigación dedicados a atender estos casos.

“El compromiso más importante es garantizar un plan individualizado de búsqueda, para cada persona desaparecida”, afirmó Brugada, quien sostuvo que su administración ha construido, junto con las familias, 51 compromisos para buscar, investigar y encontrar a sus seres queridos.

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De igual manera destacó la creación del Centro Integral de Búsqueda, el Gabinete de Búsqueda y el Gabinete Metropolitano, así como el impulso de un protocolo homologado para responder desde el primer minuto de una desaparición.

La #JefaDeGobierno, @ClaraBrugadaM destacó durante su Segundo Informe el fortalecimiento de la estrategia de búsqueda de personas desaparecidas, construida de la mano con las familias y con un enfoque centrado en sus necesidades. 🔎



Con 51 compromisos, nuevos mecanismos de… https://t.co/9lHsWx7MSi — SEGOB CDMX (@SeGobCDMX) October 14, 2026

En cuanto a los resultados, aseguró que durante 2026 el porcentaje de localización de personas desaparecidas en la Ciudad de México es de 83 por ciento, mientras que entre 2024 y 2025 disminuyó 20 por ciento el número de personas desaparecidas no localizadas.

“Sé muy bien que ninguna acción y ningún resultado será suficiente, mientras haya una sola persona desaparecida. Mientras haya una sola familia buscando, la Ciudad de México no dejará de buscar”, expresó.

Brugada Molina también informó que avanza la construcción del Centro de Resguardo Temporal en el Panteón Civil de San Lorenzo Tezonco para garantizar la identificación y restitución digna de personas fallecidas a sus familias.

Además, señaló que su gobierno ya puso en marcha un programa de apoyo económico y acompañamiento para las hijas e hijos de personas desaparecidas con apoyo mensual equivalente a un salario mínimo en la capital de poco más de nueve mil pesos.

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MSL