Muere un colombiano a manos del ICE en Maine

HAY SANGRE en el pavimento del lugar del tiroteo por el ICE en Biddeford, ayer.

Un hombre colombiano de 26 años murió ayer durante un operativo del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Biddeford, Maine, el cual fue identificado como Joan Sebastian Guerrero, un hecho que ocurre días después de que un agente de la misma corporación matara a un inmigrante mexicano en Houston, Texas.

El presidente de la Cámara de Representantes de Maine, Ryan Fecteau, confirmó que el ICE estuvo involucrado en el incidente y señaló que la Policía Estatal, el Departamento de Seguridad Pública y el FBI participan en la investigación.

El Tip: El alcalde de Biddeford, Liam LaFoun-tain, dijo que está de luto por la víctima del tiroteo del ICE ocurrido en su ciudad de Maine, incluida la familia de la víctima.

La Fiscalía General de Maine indicó que el agente realizaba una operación para ejecutar una orden definitiva de deportación cuando el hombre intentó huir en un vehículo que avanzó hacia el agente, quien abrió fuego. Como parte del protocolo, el elemento fue suspendido mientras se desarrolla la investigación.

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Más tarde, el Departamento de Seguridad Nacional en su primera declaración oficial casi 12 horas después del incidente en Maine, dijo que un agente de ICE disparó su arma “temiendo por la seguridad pública” mientras el joven de 26 años, en un vehículo, “intentó huir del lugar”.

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El hombre no era el objetivo del operativo de control migratorio, según la oficina del senador de Maine, Angus King, citando una conversación con el secretario del DHS, Markwayne Mullin. El DHS aseguró que vigilaba la dirección conocida de un inmigrante indocumentado con una orden final de deportación, cuando alguien salió de la residencia.

Las autoridades señalaron que la identidad de la víctima no será revelada hasta notificar a su familia. Organizaciones defensoras de migrantes aseguraron que el fallecido tenía autorización para trabajar en Estados Unidos, contaba con un número de Seguro Social y se dirigía a su empleo cuando ocurrió el tiroteo, aunque esa información no fue confirmada por las autoridades federales.

El senador Angus King informó que el secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, le explicó que el conductor convirtió el vehículo en un arma al intentar atropellar a los agentes. Añadió que la investigación deberá determinar si esa situación justificó el uso de fuerza letal. También confirmó que los agentes involucrados no portaban cámaras corporales.

En tanto, testigos señalaron que cámaras de seguridad captaron al automóvil avanzando después de los disparos y con impactos de bala en el parabrisas. La Policía Estatal pidió que las imágenes no se difundieran, debido a las investigaciones.

Tras el tiroteo, decenas de manifestantes se reunieron cerca del lugar para protestar contra el ICE. El alcalde de Lewiston, Carl Sheline, expresó sus condolencias a la familia y afirmó que la agencia debe abandonar Maine. La representante federal Chellie Pingree también pidió una investigación y cuestionó la presencia del ICE.

Dentro del Departamento de Seguridad Nacional los funcionarios expresaron en privado su preocupación porque la repetición de tiroteos en los que se vea implicado ICE pueda minar la opinión pública sobre la agencia, justo cuando Markwayne Mullin intenta reconstruir la imagen del DHS tras la destitución de Kristi Noem, según un funcionario.

Durante su audiencia de confirmación, Markwayne Mullin afirmó que uno de sus principales objetivos era garantizar que ICE no apareciera en titulares diarios, como ocurrió bajo el mandato de su predecesora. Públicamente, se muestra partidario de un estilo discreto en la aplicación de la ley de inmigración, que se basa en operaciones selectivas que en las redadas a gran escala.