Estados Unidos recrudece los ataques contra el país persa

Irán y Estados Unidos intensificaron ayer el intercambio de ataques, en una escalada que ya suma una semana. Mientras Washington lanzó una nueva oleada de bombardeos, Teherán respondió con misiles y drones y elevó la amenaza de extender el conflicto hacia el Mar Rojo mediante sus aliados hutíes en Yemen.

El Comando Central de Estados Unidos informó que sus fuerzas iniciaron una nueva oleada de ataques contra Irán por sexta noche consecutiva con el objetivo de debilitar las capacidades militares iraníes. Como respuesta, Teherán disparó misiles y drones contra bases militares estadounidenses en países vecinos, incluida una base aérea en Jordania.

El Tip: El ministerio de Energía iraní pidió a la población que limiten su uso del aire acondicionado para permitir un suministro más estable de electricidad a las zonas del sur.

Durante la noche, proyectiles estadounidenses impactaron la isla de Qeshm y zonas cercanas a Bandar Abbas, donde se encuentran el principal puerto iraní y relevantes instalaciones de la Armada y de la Guardia Revolucionaria en el estrecho de Ormuz. La agencia semioficial Mehr reportó impactos en distintos puntos de la ciudad y atribuyó el ataque a EU.

A su vez, Irán incrementó la presión sobre otra de las rutas marítimas estratégicas de la región. Tres fuentes consultadas por Reuters señalaron que Teherán pidió al movimiento hutí de Yemen estar preparado para cerrar el estrecho de Bab el-Mandeb, entrada del Mar Rojo, si Estados Unidos cumple su amenaza de atacar la infraestructura eléctrica iraní.

Las fuentes indicaron que el grupo ya desplegó misiles y drones cerca de ese paso marítimo y permanece a la espera de la orden para comenzar operaciones contra el transporte comercial. Analistas advirtieron que, con el estrecho de Ormuz ya cerrado, un eventual bloqueo de Bab el-Mandeb pondría en riesgo las dos principales rutas de exportación de petróleo de Oriente Medio y agravaría la crisis energética internacional.

9 zonas al sur de Irán fueron bombardeadas por EU

Por su parte, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, aseguró que Irán mantiene conversaciones con Estados Unidos y expresó su intención de alcanzar un acuerdo. Explicó que el presidente Donald Trump considera que la operación militar fue provocada por las violaciones iraníes al memorando firmado entre ambos países en junio, el cual establecía que Teherán no debía atacar buques mercantes en Ormuz.

En tanto, el vicepresidente de EU, JD Vance, aseguró durante una entrevista en el pódcast Joe Rogan Experience que sectores del gobierno de Israel intentan impedir un acuerdo entre Washington y Teherán porque desean prolongar la campaña militar. Incluso afirmó que existen figuras que pagan a personas influyentes de su país para desacreditar el pacto impulsado por Donald Trump.

Mientras que el Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán acusó a Estados Unidos de cometer crímenes de guerra por atacar infraestructura civil. En un comunicado aseguró que esos bombardeos violan la Carta de las Naciones Unidad y el derecho internacional, y citó como ejemplos una planta de producción de agua mineral, un centro de control de tráfico marítimo y el Hospital Shahid Baqaei, en Ahvaz.

Asimismo, el portavoz iraní, Esmaeil Baqaei, calificó el ataque contra ese hospital como un crimen de guerra y denunció que obligó a evacuar de emergencia a 211 pacientes que recibían quimioterapia, entre ellos niños.