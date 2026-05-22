OMS eleva riesgo de un brote de ébola en el Congo a ‘muy alto’

Trabajadores de la salud atienden a una víctima del Ébola en una carpa de aislamiento en Beni, Congo, el 13 de junio de 2019.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) elevó a “muy alto” el nivel de riesgo nacional por el brote de ébola en la República Democrática del Congo (RDC), ante el aumento de contagios y la preocupación de que la enfermedad se esté extendiendo con mayor rapidez de lo que reflejan las cifras oficiales.

Así lo informó en una declaración a medios el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, quien aclaró que, si bien el riesgo nacional es “muy alto”, a nivel regional es “alto” y, global, “bajo”.

El director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, informó que hasta ahora se han confirmado 82 casos y siete muertes, aunque las autoridades sanitarias consideran que el alcance real del brote podría ser mayor.

Además, existen casi 750 casos sospechosos y 177 fallecimientos que permanecen bajo investigación.

“Anteriormente, la OMS evaluó el riesgo como alto a nivel nacional y regional, y bajo a nivel mundial. Ahora estamos revisando nuestra evaluación del riesgo: muy alto a nivel nacional, alto a nivel regional y bajo a nivel mundial”, explicó Tedros durante una rueda de prensa.

Violencia regional complica contención del virus

La enfermedad corresponde a la cepa Bundibugyo del virus del ébola, para la cual todavía no existe una vacuna específica aprobada ni tratamientos autorizados. Según la OMS, la rápida propagación del virus y las condiciones en las zonas afectadas han modificado el panorama de riesgo.

La situación es especialmente compleja en la provincia de Ituri, en el noreste del país, donde la violencia armada y los desplazamientos de población dificultan las labores de contención.

De acuerdo con la organización, los combates recientes han desplazado a más de 100 mil personas, mientras alrededor de cuatro millones requieren asistencia humanitaria urgente.

La respuesta sanitaria también enfrenta obstáculos por la desinformación y la desconfianza de parte de algunos sectores de la población. El jueves, un centro de tratamiento de ébola en la localidad de Rwampara fue incendiado por jóvenes que protestaban tras no poder recuperar el cuerpo de una persona presuntamente fallecida por la enfermedad.

La OMS informó además que la situación en Uganda permanece estable, con dos casos confirmados vinculados a viajeros procedentes de RDC y una muerte registrada. Paralelamente, se evalúan tratamientos experimentales y posibles vacunas para intentar frenar el avance del brote.

Con información de Reuters, Europa Press y Associated Press.

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