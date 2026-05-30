Director de la OMS visita el Congo, epicentro de brote de ébola; pide aumentar apoyo

El director de la OMS recorrió Bunia, ciudad considerada el principal foco del actual brote de ébola en RDC.

El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, vistió la ciudad de Bunia, en la provincia de Ituri, República Democrática del Congo, para supervisar la respuesta al brote de ébola, del cual este país es considerado el epicentro.

Durante su visita al principal foco de la emergencia sanitaria, Tedros destacó la importancia de la participación comunitaria para contener la enfermedad y reiteró el llamado a incrementar el apoyo internacional.

El director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Ghebreyesus, habla con reporteros a su llegada al Aeropuerto Internacional de N'djili, en Kinshasa, República Democrática del Congo. ı Foto: Reuters

“La mejor manera de abordar esto es proporcionar todo el apoyo necesario para combatir la enfermedad en su epicentro y seguir ofreciendo toda la asistencia que sea necesaria”, declaró Tedros a la prensa un día antes.

El funcionario señaló que la OMS aún enfrenta limitaciones presupuestales para atender la crisis y enfatizó la necesidad de fortalecer los recursos destinados a las labores de vigilancia, diagnóstico y atención médica.

🛬 De cara a la inauguración del Mundial 2026, Aeroméxico (@Aeromexico) advirtió a sus clientes sobre la restricción temporal de ingreso a México por los casos de ébola en África. De esta forma, indicó que la medida entró en vigor desde el 28 de mayo de 2026.



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“Esta es una situación difícil, y lo reconocemos. Pero la República Democrática del Congo ya se ha enfrentado al virus del ébola en muchas ocasiones. Confiamos en que una vez más pueda poner este brote bajo control”, subrayó a la prensa el mismo día.

Preocupa rápida expansión del virus

La visita ocurre en medio de la creciente preocupación por la velocidad de propagación del virus. De acuerdo con reportes de la OMS retomados por agencias internacionales, hasta el viernes se habían confirmado 134 casos y 18 fallecimientos, mientras que las autoridades sanitarias mantenían bajo investigación 906 casos sospechosos y 223 muertes potencialmente relacionadas con la enfermedad.

El director de la OMS recorrió Bunia, ciudad considerada el principal foco del actual brote de ébola en RDC. ı Foto: Reuters

Además, el organismo internacional informó que el brote continúa ampliando su alcance geográfico y ya registra transmisión hacia Uganda, donde las autoridades sanitarias han confirmado varios contagios y al menos una muerte.

También se reportó un caso confirmado correspondiente a un ciudadano estadounidense que atendió pacientes en territorio congoleño y actualmente recibe tratamiento en Alemania.

Organismos internacionales alertan que la respuesta sanitaria aún es insuficiente frente al ritmo de propagación del virus. ı Foto: Reuters

En este contexto, la organización humanitaria Médicos Sin Fronteras (MSF) advirtió que la epidemia avanza a una velocidad sin precedentes. La ONG señaló que nunca antes un brote de ébola había acumulado tantos casos en tan poco tiempo después de su declaración oficial y alertó que la capacidad de respuesta sigue por debajo de lo necesario.

MSF también subrayó que la verdadera dimensión de la crisis aún es incierta debido al elevado número de muestras pendientes de análisis.

⚠️🌍 Ante el brote de ébola en África, México recomendó reprogramar viajes a personas que hayan estado en República del Congo, Uganda o Sudán del Sur en los últimos 21 días, informó el secretario de Salud, David Kershenobich.



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A ello se suma que el brote involucra al virus Bundibugyo, una variante para la que no existen vacunas aprobadas ni tratamientos específicos, lo que dificulta tanto el diagnóstico como la atención de los pacientes.

Mientras tanto, la comunidad internacional ha comenzado a movilizar asistencia adicional. Según medios internacionales, la Unión Europea envió suministros médicos a la provincia de Ituri y prevé nuevos cargamentos en los próximos días, mientras que Estados Unidos anunció recursos adicionales para apoyar las labores de contención de la epidemia.

Con información de Reuters, Europa Press y The Associated Press.

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