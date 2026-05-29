Canadá, EU y México ponen filtros por ébola

UN HOMBRE pasa por un control de temperatura en Uganda, ayer.

México, Estados Unidos y Canadá anunciaron ayer medidas coordinadas de salud pública para viajeros procedentes de regiones africanas con alto riesgo de contagio de ébola, en medio de la preocupación internacional por el avance del brote detectado en la República Democrática del Congo (RDC).

Los tres gobiernos informaron en un comunicado conjunto que buscan reforzar la protección de ciudadanos y visitantes durante la Copa Mundial de la FIFA 2026, aunque no detallaron cuáles serán las acciones coordinadas que aplicarán en aeropuertos y puntos de ingreso.

“La salud y la seguridad de todas las personas de la región siguen siendo nuestra máxima prioridad al dar la bienvenida al mundo a Norteamérica”, señalaron las autoridades de los tres países.

El Dato: Actualmente no existen vacunas ni terapias aprobadas específicamente para la enfermedad causada por el virus Bundibugyo, según informó la OMS.

La decisión ocurre después de que la Organización Mundial de la Salud (OMS) declarara el pasado 17 de mayo el brote de ébola en el Congo como una emergencia de salud pública de importancia internacional, debido al alto riesgo de propagación hacia países vecinos.

Por su parte, Washington endureció sus restricciones migratorias la semana pasada al prohibir la entrada a personas no ciudadanas que hayan viajado recientemente a la República Democrática del Congo, Uganda o Sudán del Sur. Posteriormente, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades ampliaron la medida incluso a titulares de residencia permanente que hayan estado en esos países durante los últimos 21 días.

En tanto, Canadá también anunció restricciones. Desde el miércoles pasado prohibió durante 90 días el ingreso de residentes procedentes de la RDC, Uganda y Sudán del Sur. Además, ciudadanos canadienses, residentes permanentes y otros extranjeros que hayan estado en zonas afectadas deberán cumplir cuarentena obligatoria de 21 días si no presentan síntomas.

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En México, el secretario de Salud, David Kershenobich, informó el lunes que se reforzarán los controles sanitarios en aeropuertos y pidió evitar viajes hacia la República Democrática del Congo. También solicitó a quienes lleguen desde ese país a cumplir aislamiento preventivo durante tres semanas.

Las medidas coinciden con el aumento de casos sospechosos registrados en el territorio congoleño. La agencia de salud pública de la Unión Africana elevó ayer a 246 las “muertes sospechosas” relacionadas con el brote. “El número de contagios sospechosos se sitúa en los mil 77, con 246 fallecimientos relacionados con este brote”, afirmó el director general de los CDC de África, Jean Kaseya, en una conferencia virtual desde Kinsasa.

El funcionario advirtió que, al ritmo actual de propagación, el brote podría convertirse en “el segundo mayor de la historia”, aunque aclaró que todavía “no está fuera de control”.

Asimismo, la OMS reconoció que la violencia y el desplazamiento de población en el este de la RDC están complicando gravemente las tareas para contener la enfermedad.

El director general del organismo, Tedros Adhanom Ghebreyesus, pidió un alto al fuego temporal que permita el ingreso seguro de trabajadores médicos a las zonas más afectadas.

“Aunque sea breve, aunque sea sólo el tiempo suficiente para permitir el paso de los trabajadores sanitarios”, declaró Tedros en un mensaje dirigido a las partes involucradas en el conflicto.