Ébola en el Congo tardaría años en controlarse; alertan por crisis sanitaria

La crisis sanitaria provocada por el brote de ébola en la República Democrática del Congo podría extenderse durante años debido a las condiciones del sistema de salud, la violencia en la región y la falta de vacunas específicas contra la variante detectada, advirtieron especialistas internacionales.

El infectólogo Francisco Moreno señaló que el escenario es especialmente preocupante porque el brote actual corresponde a la variante Bundibugyo, una cepa del virus para la que todavía no existe una vacuna aprobada. Esta situación ha complicado las labores de contención y respuesta médica en África central.

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), el riesgo sanitario en el Congo fue elevado a “muy alto” a nivel nacional, mientras continúan aumentando los casos sospechosos y las muertes relacionadas con la enfermedad.

🌍 | ÉBOLA: El jefe de la Organización Mundial de la Salud dice que el brote de Ébola está superando los esfuerzos de respuesta a medida que crecen las preocupaciones por la rápida propagación del virus en África Central, señala abc. pic.twitter.com/Wudp2YBiJM — Alerta News 24 (@AlertaNews24) May 26, 2026

¿Qué está pasando con el brote de ébola en el Congo?

El brote se concentra principalmente en la provincia de Ituri, al noreste de la República Democrática del Congo, una región afectada desde hace años por conflictos armados, desplazamientos forzados y escasa infraestructura hospitalaria.

Las autoridades sanitarias han explicado que estas condiciones dificultan el rastreo de contactos, el aislamiento de pacientes y la aplicación de protocolos de bioseguridad, elementos clave para contener el virus.

Además, especialistas detectaron retrasos en la identificación de la cepa Bundibugyo, debido a que inicialmente se realizaron pruebas enfocadas en la variante Zaire, considerada la más común en brotes anteriores de ébola.

La demora permitió que el virus circulara durante varias semanas antes de ser identificado correctamente, aumentando el riesgo de transmisión comunitaria.

Por su parte, la Organización Mundial de la Salud también alertó sobre el riesgo de propagación hacia países vecinos debido a la movilidad fronteriza en África central.

Uganda ya confirmó casos relacionados con viajeros provenientes del Congo, situación que elevó la vigilancia epidemiológica en la región.

Aunque la OMS descartó por ahora restricciones generales de viaje o cierres fronterizos, sí recomendó reforzar controles sanitarios, vigilancia en aeropuertos y capacidad de diagnóstico en los países cercanos.

¿Cuáles son los síntomas del ébola?

El ébola es una enfermedad viral grave que se transmite mediante contacto directo con fluidos corporales de personas infectadas o fallecidas.

Entre los principales síntomas se encuentran:

fiebre alta

dolor muscular

debilidad intensa

dolor de cabeza

vómito

diarrea

sangrado interno y externo en casos graves

La enfermedad puede tener una alta tasa de mortalidad si no se detecta y atiende a tiempo.

¿Existe riesgo de ébola en México?

Hasta el momento no existen casos confirmados de ébola en México. Sin embargo, especialistas señalaron que las autoridades sanitarias mantienen vigilancia epidemiológica ante el aumento de la movilidad internacional.

La OMS reiteró que el riesgo global continúa concentrado principalmente en África central, aunque el comportamiento del brote mantiene en alerta a la comunidad médica internacional.

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MSL