Confirman nuevo positivo de hantavirus en pasajeros del MV Hondius en España

Las autoridades sanitarias de España confirmaron un nuevo caso positivo de hantavirus entre los pasajeros evacuados del crucero polar MV Hondius, embarcación que permanece bajo vigilancia internacional tras el brote detectado durante un viaje por el Atlántico Sur.

El Ministerio de Sanidad español informó que el paciente contagiado permanecía en cuarentena desde el pasado 10 de mayo en el Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla, en Madrid, junto con otros ciudadanos españoles que viajaban en el crucero.

El caso fue detectado durante los controles médicos periódicos aplicados a los pasajeros considerados contactos estrechos.

Con este nuevo positivo, España suma ya dos contagios confirmados vinculados al brote del MV Hondius. Las autoridades precisaron que el paciente se encuentra aislado en una Unidad de Aislamiento de Alto Nivel y, hasta ahora, permanece asintomático.

🇪🇸🦠 España confirmó un segundo caso de hantavirus vinculado al crucero MV Hondius.



El paciente sigue aislado en un hospital militar de Madrid. Sanidad afirma que el riesgo público no cambia, aunque algunas cepas del virus tienen una mortalidad cercana al 40%. pic.twitter.com/obl8XaQC8r — Global Network News 🌎 (@GlobalNetw33) May 25, 2026

Sanidad española aseguró que el hallazgo no representa un riesgo adicional para la población general debido a que la persona ya se encontraba bajo medidas estrictas de aislamiento y vigilancia epidemiológica desde su llegada a territorio español.

¿Qué pasó en el crucero MV Hondius?

El brote internacional relacionado con el MV Hondius comenzó tras la salida del crucero desde Ushuaia, Argentina, a inicios de abril.

Durante el trayecto se registraron varios casos de enfermedad respiratoria grave y al menos tres fallecimientos asociados al virus Andes, una variante poco común del hantavirus que puede transmitirse entre humanos en circunstancias específicas.

La Organización Mundial de la Salud fue notificada oficialmente sobre el brote el pasado 2 de mayo y, desde entonces, distintos países europeos han activado protocolos de rastreo y cuarentena para pasajeros y tripulantes que estuvieron a bordo.

El crucero llegó posteriormente a Tenerife, España, donde se realizó el desembarco controlado de pasajeros bajo coordinación de autoridades sanitarias internacionales.

Los viajeros fueron distribuidos en distintos centros médicos y sometidos a observación preventiva debido al periodo de incubación del hantavirus, que puede extenderse entre una y seis semanas.

El hantavirus es una enfermedad viral transmitida normalmente por contacto con roedores infectados, aunque la cepa Andes —detectada en este brote— ha mostrado capacidad limitada de transmisión entre personas. En casos graves puede provocar síndrome pulmonar por hantavirus, una afección respiratoria potencialmente mortal.

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MSL