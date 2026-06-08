Trabajo formal disminuye en mayo; se pierden 29 mil 922 puestos

En el quinto mes del año se perdieron 29 mil 922 empleos formales, respecto de abril, por una baja en el sector agropecuario tras la conclusión de etapas de siembra, mantenimiento y cosechas en diversas entidades del país y por la cancelación de un registro patronal fraudulento, indicó el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Del total de puestos de trabajo que se perdieron, 32 mil 471 fueron empleos formales, mientras que los eventuales crecieron en 2 mil 549. Las entidades que tuvieron una disminución fueron Sinaloa con 2.4 por ciento; Tamaulipas, 2.2 por ciento; Morelos, 2.1 por ciento; Coahuila, 1.9 por ciento; Chiapas, 1.0 por ciento, Aguascalientes, 0.8 por ciento; Yucatán, 0.8 por ciento; Sonora y Tlaxcala, 0.7 por ciento, entre otros.

El instituto sostuvo que además de la reducción de empleos en el sector agropecuario por estacionalidad, la contracción ocurrió tras la cancelación de un registro patronal que tenía personas inscritas sin tener una relación laboral real, es decir, a través de “esquemas de simulación en el aseguramiento. Si se aísla este efecto extraordinario, la cifra de puestos de trabajo mantendría su trayectoria positiva en la generación de empleo formal”.

Y añadió, que en mayo los sectores económicos que tuvieron un crecimiento anual en puestos de trabajo fueron transportes y comunicaciones con 13.5 por ciento, extractivo con 4.1 por ciento y servicios sociales y comunales con 2.0 por ciento. Y por entidades federativas destacaron Hidalgo, Estado de México, Oaxaca con incrementos de más del 4.0 por ciento.

Recolectores durante cosecha, en imagen de archivo. ı Foto: Especial

Hasta el 31 de mayo, los puestos de trabajo formales y con seguridad social ascendieron a 22 millones 718 mil 681 y pese a la contracción mensual, la creación de empleo en los primeros cinco meses del año se ubicó en 201 mil 605 puestos, de los cuales el 81.9 por ciento son trabajos permanentes, agregó la institución.

No obstante, los nuevos puestos de trabajo en los primeros cinco meses de 2026, es la tercera cifra más baja en los últimos 10 años, puesto que, en 2025 sólo hubo 133 mil 665 empleos, en 2020 se perdieron 838 mil 272 (año de la pandemia), y el resto de los años, la creación se mantuvo por arriba de los 300 mil.

De los 201 mil 605 nuevos puestos de trabajo creados entre enero y mayo del año, 165 mil 147 fueron permanentes y 36 mil 458 fueron eventuales.

Además, el IMSS destacó que, al cierre de mayo, el salario base de cotización promedio de los empleos afiliados fue de 671.3 pesos, “el más alto para cualquier mes desde que se tenga registro”; y si se compara con el de hace un año, se tuvo un cambio nominal de 41.3 pesos, y en términos relativos la variación fue de 6.6 por ciento.

Sigue la pérdida de empleo formal. De acuerdo a los datos del IMSS, en mayo se perdieron 29 mil puestos de trabajo.



Esto es consistente con la caída en la inversión y con el estancamiento económico de México. — Gabriela Siller Pagaza (@GabySillerP) June 9, 2026

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