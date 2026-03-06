El Estadio Azteca presume sus increíbles cambios por dentro y promete ser de los mejores recintos del mundo (VIDEO)

El partido inaugural del Mundial 2026 está a tres meses de llevarse a cabo en la cancha del Estadio Azteca y el recinto ya presume algunos cambios por dentro que están enamorando a la afición, pues los asistentes tendrían una experiencia única al momento de asistir al Coloso de Santa Úrsula.

En el video que circula en redes sociales se puede ver que se implementó una tira de LED alrededor de toda la estructura donde se encuentran los palcos del estadio, la cual servirá para poner publicidad y durante el partido aparezca el marcador, como los que se ocupan en Europa.

Además, los trabajos para reemplazar las gradas de color y que se vea el nombre del nuevo patrocinador del estadio ya están por concluir y, lo más importante, el pasto ya está instalado para seguir dándole mantenimiento en los próximos meses.

El Estadio Azteca abrirá sus puertas en tres semanas

A pesar de que faltan tres meses para que inicie la Copa del Mundo del 2026 en nuestro país, el Estadio Azteca abrirá sus puertas antes para recibir el partido entre la Selección Mexicana y su similar de Portugal.

Es por eso que la empresa que está llevando a cabo la remodelación del recinto está trabajando arduamente para tener todo listo el próximo 28 de marzo, cuando los portugueses pisen el primer estadio en el mundo que albergará tres inauguraciones de una Copa del Mundo.

Después de ese partido, las leyendas de México se medirán ante los jugadores históricos de Brasil, un encuentro que promete muchas emociones, pues exfutbolistas como Ronaldinho, Marcelo y Kaká estarán presentes en la cancha del Estadio Banorte.

El América podría regresar al Estadio Azteca antes del Mundial 2026

Con la reapertura del Estadio Azteca el próximo 28 de marzo en el partido entre la Selección Mexicana y Portugal, se abren las puertas para que el América ya busque su regreso al Coloso de Santa Úrsula.

Con información de diversos reportes, se tiene presupuestado que las Águilas vuelvan al Estadio Banorte el próximo 11 de abril del 2026, cuando se medirán al Cruz Azul en el Clásico Joven del Clausura 2026, los últimos dos equipos que jugaron de local en este recinto.

Esta decisión podría darle energía al equipo de cara al cierre de la campaña, pues los jugadores volverían al estadio donde fueron campeones por primera vez con André Jardine.

