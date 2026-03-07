André Jardine revela la increíble razón por la que Luis Ángel Malagón fue suplente contra Querétaro (VIDEO)

André Jardine revela la razón por la que Malagón estuvo en la banca.

Antes de iniciar el partido entre Querétaro y América, la noticia que se llevó las miradas de los aficionados fue la ausencia de Luis Ángel Malagón del once titular de André Jardine y en su lugar estuvo Rodolfo Cota para disputar el encuentro de la Jornada 10 del Clausura 2026.

Pero fue en la conferencia de prensa después del compromiso en el Estadio La Corregidora, donde el entrenador brasileño dio a conocer la verdadera razón de esta decisión, dejando en claro que Rodolfo Cota volverá a jugar la próxima semana.

“Eso ya estaba determinado desde hace tiempo; te anticipo que ante Mazatlán va a jugar Cota otra vez y después del partido ante Mazatlán ahí vamos a ver porque estamos en la tabla, estamos tratando de entender el panorama y probablemente decidir los partidos que Cota tiene que jugar”, comentó André Jardine.

Rodolfo Cota no jugaba con el América desde el año pasado

Rodolfo Cota ha entendido el rol que tiene dentro del Club América, pero cuando ha recibido la oportunidad de defender el marco de las Águilas, el guardameta mexicano ha demostrado su gran nivel bajo los tres palos.

Sin embargo, Cota no disputaba un compromiso con el cuadro de André Jardine desde el 6 de agosto del 2025, cuando fue titular ante el Portland Timbers en la edición pasada de la Leagues Cup, encuentro que terminó 1-1, pero que el América se llevó la victoria en la tanda de penales por 5-3.

Después de siete meses, Rodolfo Cota volvió a pararse bajo los tres palos para disputar un encuentro oficial con el América, compromiso que terminó ganando la escuadra de las Águilas por marcador de 2-1, con goles de Brian Rodríguez y Pato Salas.

¿Cuántas victorias lleva el América en el Clausura 2026?

Van diez jornadas disputadas en el Clausura 2026 y el América comienza a preocupar a su afición con los resultados, pues podrían quedarse fuera de la liguilla si no logran mejorar en el torneo local, ya que solo quedan 17 jornadas en el certamen de la Liga MX.

Después de su victoria ante el Querétaro, las Águilas llegaron a cuatro victorias en el certamen, tienen dos empates y cuatro derrotas, llegando a 14 puntos en la competencia, pero están en el borde de la eliminación, pues están peleando entre el séptimo, octavo y novena posición.

El siguiente compromiso de los pupilos de André Jardine en el Clausura 2026 será el domingo 15 de marzo cuando reciban al Mazatlán en la cancha del Estadio Ciudad de los Deportes, encuentro programado para las 19:00 horas, tiempo del centro de México.

