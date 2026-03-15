América cierra semana perfecta con triunfo en casa sobre Mazatlán; resumen, goles y mejores jugadas

Raphael Veiga festeja su gol en el triunfo de América sobre Mazatlán en la Jornada 11 del Clausura 2026.

Raphael Veiga y Vinícius Lima, dos de los brasileños que llegaron este semestre al América, anotaron los goles con los que las Águilas derrotaron 2-0 al Mazatlán en el Estadio Ciudad de los Deportes, resultado con el que llegaron a 17 puntos para seguir en zona de liguilla directa tras 11 jornadas en el Clausura 2026 de la Liga MX.

Los dirigidos por André Jardine redondearon una semana perfecta, luego de que en la Fecha 10 vencieron 1-0 al Querétaro, mismo marcador por el que superaron a Philadelphia en la ida de octavos de final de la Concacaf Champions Cup. Y el duelo ante Mazatlán lo resolvió gracias a sus nuevos refuerzos procedentes de Brasil.

Las Águilas desperdiciaron la oportunidad de tomar pronto la ventaja luego de que al minuto 8 el uruguayo Brian Rodríguez falló un penalti. Ricardo Rodríguez adivinó la dirección del cobro del Rayito para impedir a primera anotación de la noche.

¡Obrigado, Veiga! Raphael hace el primero y se baila samba en el Azulcrema! 🇧🇷😍🔥 #ElMejorFutEnTUDN pic.twitter.com/ZMC7kBL7J1 — TUDN MEX (@TUDNMEX) March 16, 2026

Cristian Borja se topó con la muralla del portero del Mazatlán al minuto 18, cuando Rodríguez de nueva cuenta se puso la capa de héroe, esta vez con una providencial atajada para evitar la caída del marco del equipo de Sinaloa.

El arquero del Mazatlán frustró de nueva cuenta a Brian Rodríguez al minuto 28, cuando desvió con el pie un tiro por abajo del extremo uruguayo en una acción posterior a un remate del canterano Patricio Salas que fue tapado por la zaga. Previamente, el meta de los Cañoneros se lució con una excelsa atajada a una volea de Kevin Álvarez.

América asegura el triunfo ante Mazatlán en el segundo tiempo

El América seguía dominando y al minuto 33 Raphael Veiga probó suerte con un tiro raso fuera del área, pero el balón fue directo a las manos de Ricardo Rodríguez. Pero fue precisamente el mediocampista brasileño el que rompió el cero, lo cual consiguió en la recta final del primer tiempo con un tiro cruzado de zurda al minuto 43, tras una gran jugada de Brian Rodríguez.

Mazatlán estuvo muy cerca de emparejar los cartones en los primeros momentos del segundo tiempo en un contragolpe, pero Josué Ovalle llegó muy forzado y no hizo buen contacto con el esférico tras el pase de Dudu Teodora al minuto 48.

¡Se juntó el Jogo Bonito! Paren todo y vean este golazo de Vinicius al Mazatlán 😍🤯🔥😳🚨🇧🇷#ElMejorFutEnTUDN pic.twitter.com/CbwugZ92UA — TUDN MEX (@TUDNMEX) March 16, 2026

El América respondió al 52’ con un remate de cabeza de Ramón Juárez que se fue ligeramente desviado de la cabaña visitante en un tiro de esquina ejecutado por Brian Rodríguez.

Vinícius Lima aseguró los tres puntos para los azulcremas al minuto 81 con un colocado disparo de derecha, a pase de su compatriota Raphael Veiga. Es el primer tanto de Lima desde su llegada a la Liga MX.

América, por el pase a cuartos en la Concacaf Champions Cup

El próximo juego del América en el Clausura 2026 es el clásico capitalino contra los Pumas, pero antes de eso enfrenta la vuelta de los cuartos de final de la Concacaf Champions Cup ante el Philadelphia, al que enfrenta el miércoles 18 de marzo en el Estadio Ciudad de los Deportes.

Los dirigidos por André Jardine llegan con ventaja de 1-0 a este encuentro, en el que deberán tener cuidado, pues si los de la MLS ganan por un gol de diferencia (con excepción del 1-0) estarían en la siguiente ronda por la regla de los tantos de visitante.

Tres días más tarde, el sábado 21, vendrá el esperado duelo ante Pumas, a celebrarse en la cancha del Olímpico Universitario, donde los del Pedregal igualaron 2-2 con el líder Cruz Azul en la Jornada 11.

EVG