En el América lo sacaron por la puerta de atrás y en Europa ya es todo un ídolo

El América está pasando por un terrible momento en la Liga MX, pues no han tenido los resultados esperados en la temporada regular, además de dejar ir a varios jugadores en el pasado mercado de fichajes, movimientos en los que estuvo involucrado Igor Lichnovsky.

A pesar de que su nuevo equipo en Turquía está peleando por no descender en la liga local, el zaguero central chileno se ha convertido en un ídolo de su nuevo club. Lichnovsky dio una tremenda actuación con el Fatih Karagümrük, pues su equipo derrotó recientemente en casa al Fenerbahçe, uno de los grandes de la liga turca

En este encuentro, el defensa centroamericano fue fundamental en el esquema de su equipo para mantener el arco en cero, con lo que lograron llevarse los tres puntos para seguir peleando por no irse a la Segunda División de Turquía. Igor Lichnovsky demostró que todavía tiene nivel para competir en el viejo continente.

Takımımız, Trendyol Süper Lig’in 26. haftasında 13 Mart Cuma günü Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı. #FatihKaragümrük #MısırlıcomtrFatihKaragümrük pic.twitter.com/TpvQKgvLdt — Fatih Karagümrük SK (@karagumruk_sk) March 9, 2026

Igor Lichnovsky dio una asistencia en la victoria de su equipo contra el Fenerbahçe

Además de lograr una solidez defensiva ante el Fenerbahçe, Igor Lichnovsky logró dar una asistencia en el partido para que su equipo lograra el 2-0 definitivo en el marcador, con el que se llevaron los tres puntos ante el segundo lugar de la Trendyol Super Lig.

El chileno dio cátedra en la zona defensiva, ganando tres de cuatro duelos aéreos, consiguió 17 de 20 pases precisos y fue el jugador con más despejes en el partido con 15. Con la victoria llegaron a 17 unidades y están a cinco puntos de llegar al decimosexto puesto y a siete unidades de salir del descenso.

Aunque es una misión difícil, no es imposible, pues aún quedan ocho partidos por jugarse en la temporada en Turquía y el conjunto de Igor Lichnovsky necesita ganar el mayor número de partidos posibles para pelear por la permanencia en Primera División.

Maç Sonucu https://t.co/f2USGpFuDU Fatih Karagümrük 2-0 Fenerbahçe pic.twitter.com/uZMXywmRe1 — Fatih Karagümrük SK (@karagumruk_sk) March 13, 2026

El América también está sufriendo para entrar en la liguilla de la Liga MX

El América no ha tenido la mejor de las temporadas en la Liga MX, pues llevan cuatro victorias, dos empates y cuatro derrotas después de diez jornadas disputadas en el Clausura 2026 y de momento se encuentran en la novena posición de la tabla general.

Aún quedan siete encuentros para las Águilas en el torneo local y necesitan conseguir más de cinco victorias para clasificar entre los primeros ocho lugares de la competencia; si no, quedarán fuera de la liguilla del futbol mexicano.

Deben tener mucho cuidado, pues equipos como Juárez, que tienen un partido menos en el torneo local, podrían alcanzar a las Águilas en las últimas jornadas y dejarlas fuera de la fiesta grande.

DCO