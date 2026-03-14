Chivas golea a Santos con doblete incluido de Armando González; resumen y goles (VIDEO)

Armando González en uno de su goles con Chivas ante Santos en el Clausura 2026 de la Liga MX

Las Chivas no tuvieron piedad y se aprovecharon del peor equipo del futbol mexicano, Santos Laguna, para sumar una nueva victoria. El cuadro rojiblanco se impuso 3-0 en la Jornada 11 del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX.

Dos goles de Armando González en la primera parte y uno más de Ricardo Marín en el cierre del juego sellaron la goleada de los tapatíos sobre los Guerreros, que alcanzaron su octava derrota del semestre.

ESTO ES ARTE.



📺 Sigue el partido EN VIVO por la señal de @PrimeVideoMX 👉 https://t.co/vd9kfK7Byz pic.twitter.com/Jp8Cjby3eF — CHIVAS (@Chivas) March 14, 2026

El Rebaño Sagrado no tuvo muchas complicaciones para vencer en casa a Santos, que desde hace torneos que es uno de los peores de la Liga MX y este Clausura 2026 es sencillamente la gran decepción, con solo un triunfo a lo largo de las once fechas jugadas.

Chivas, luego de un par de caídas ante Cruz Azul y Toluca, parece que recupera su nivel y sigue sumando victorias para mantenerse en la parte alta de la clasificación.

La fiesta de goles la inició Armando González. La Hormiga abrió el marcador a los doce minutos del tiempo corrido, con una gran definición que demuestra su olfato de cara a portería.

Al 31′ ya había encontrado su segunda anotación de la noche y encaminado el triunfo de las Chivas, que ha ganado en tres de sus últimos cinco cotejos en el Torneo Clausura 2026 de la Liga MX.

El Otaku del Gol sigue haciendo lo que necesita para no salir del foco de la Selección Mexicana. El ariete del Rebaño se coloca como una fuerte y segura carta de Javier Aguirre de cara a la Copa del Mundo 2026.

Con este resultado el Club Deportivo Guadalajara llegó a 24 puntos. El siguiente compromiso de los rojiblanco es ante el León, para después enfrentarse a Rayados del Monterrey. Posteriormente le harán frente a los Pumas.

aar