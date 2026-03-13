Monterrey deja ir la victoria frente a Juárez por una tarjeta roja en el segundo tiempo

El Monterrey viajó al Estadio Olímpico Benito Juárez para enfrentarse a los Bravos en la Jornada 11 del Clausura 2026, encuentro que dejó ir el equipo de Nicolás Sánchez, pues después de ir ganando 2-0, terminaron igualando el marcador 2-2 en la frontera.

El marcador se abrió en el primer minuto de juego. Uros Durdevic consiguió su primera anotación con la camiseta de los Rayados y, con un gran pase filtrado de Luca Orellano, el ariete de Montenegro se metió al área, se quitó a Sebastián Jurado y definió con el arco abierto.

El segundo tanto de los visitantes cayó antes de irse al descanso. Jesús Corona recibió la esférica en los linderos del área y, al darse cuenta de que ningún defensa salió a presionarlo, se acomodó a su pierna hábil y sacó un disparo colocado al segundo poste de Jurado para darle la ventaja a los Rayados.

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Y llegó el GOL de estreno. 💥Ⓜ️



El primero de Djuka con los @Rayados en nuestra liga fue un auténtico GOL DE VESTIDOR y aquí se los dejo. 🤠#ConMéxicoC26 | #J11 | #JUAMTY pic.twitter.com/i4YFBz3Cp3 — Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) March 14, 2026

Inició el segundo tiempo y, conforme pasaban los minutos, el Monterrey iba perdiendo fuerza e idea futbolística en el terreno de juego. Después de cuatro minutos de iniciar la parte complementaria, Juárez encontró su primer gol de la noche, gracias a un gran desborde por parte de José Luis Rodríguez, y Jairo Torres cerró la pinza en el segundo poste.

Al 57′ de tiempo corrido, Víctor Guzmán se ganó su segunda tarjeta amarilla en el compromiso y se fue expulsado, dejando a los Rayados con uno menos en el campo durante toda la parte complementaria. Bravos había marcado su segundo tanto al 69′, pero fue anulado por el VAR por una falta previa dentro del área.

Sin embargo, los pupilos de Pedro Caixinha siguieron insistiendo sobre el marco del ‘Mochis’ Cárdenas y, en el tiempo de compensación, una falta dentro del área de Ricardo Chávez le otorgó la pena máxima a los locales. Óscar Estupiñán convirtió el penal por gol para darle un punto a su equipo ante el Monterrey.

¡El tanto del DRAMÁTICO empate en la frontera! 💥💚



Estupiñán con un cobro magnífico para el segundo GOL de @fcjuarezoficial esta noche. 🐎#ConMéxicoC26 | #J11 | #JUAMTY pic.twitter.com/LMDu8eaARO — Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) March 14, 2026

Puebla y Necaxa empatan a cero en el Estadio Cuauhtémoc

En el primer encuentro de la Jornada 11, el Puebla abrió las puertas del Estadio Cuauhtémoc para enfrentarse al Necaxa en el inicio de la fecha; sin embargo, los goles hicieron falta en la ciudad de Puebla.

Durante los 90 minutos, ambos equipos intentaron hacerle daño al marco rival; lamentablemente, el invitado especial nunca llegó en el Cuauhtémoc y la Franja y los Rayos repartieron unidades tras un aburrido encuentro.

Lo único relevante en el cotejo fue la tarjeta roja para Kevin Rosero, que dejó al Necaxa con 10, pero ni así el Puebla logró llevarse los tres puntos para seguir escalando posiciones en la tabla general.

DCO