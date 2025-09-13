Alana cambió a su novio Sebastián Cáceres y al América por el Canelo Álvarez; ¿se terminó el amor?

Alana Flores cambió a su novio Sebastián Cáceres y al América por el Canelo Álvarez

La creadora de contenido Alana Flores se encuentra en Las Vegas, en el Estadio Allegiant Stadium, para ver en vivo la pelea del Canelo Álvarez ante Terence Crawford, que se empalmó con el América vs Chivas, dejando a su novio Sebastián Cáceres en segundo plano.

La famosa influencer y boxeadora aficionada prefirió estar en la pelea del Canelo, que ir al Estadio Ciudad de los Deportes para apoyar a su novio, quien disputó el Clásico Nacional de la Liga MX entre las Águilas y el Rebaño Sagrado.

Esta decisión provocó que aficionados en redes sociales preguntaran si es que el amor entre Alana y Cáceres llegó a su final, pero solo se trataría de una oportunidad de Flores de poder ver a dos de los mejores boxeadores de la década en un combate por la supremacía de los supermedios.

Alana Flores y su amor por el boxeo

Alana Flores lleva años entrenando boxeo, declarando que ama el deporte, además que ha participado en peleas de creadores de contenido como La Velada del Año y Supernova, pero siempre haciendo énfasis en que no es profesional.

Su pasión por la dulce ciencia fue clave para que Netflix la invitara a ver la pelea del Canelo y Crawford en Las Vegas, que reunió a más de 60 mil personas en la casa de los Raiders de la NFL, que por primera vez tiene un evento de boxeo.

Alana Flores y sus victorias en boxeo de influencers

Alana Flores es posiblemente la mejor boxeadora entre los creadores de contenido del mundo, pues es un nicho que tiene poco de haberse iniciado y no hay demasiadas peleas al rededor del orbe.

Sin embargo, recientemente la influencer mexicana se llevó su cuarta victoria al hilo ante la actriz Gala Montes en el evento Supernova Strikers Orígenes.

Días después de su enfrentamiento ante la cantante mexicana, la influencer regiomontana hizo un stream donde les enseñó a todos sus fanáticos el impresionante regalo que le dio el CMB, ya que el consejo avaló todas las peleas de este evento.

aar