Flor Vigna será la rival de Alana Flores en Supernova 2026

Este martes 17 de marzo se reveló quién es la rival de Alana Flores en Supernova 2026 después de que su pelea contra Samadhi Zendejas fuera cancelada debido a que la actriz mexicana no estaba de acuerdo con ciertos parámetros de la pelea.

¿Quién será la rival de Alana Flores en Supernova 2026?

El día anterior de la revelación, Alana Flores había adelantado que estaba orgullosa de la rival que tendría en el combate, pues mencionó: “Es una muy buena rival, va a ser un verdadero reto”, aseguró.

Fue después de una breve entrevista que se presentó a Flor como la nueva peleadora contra Alana. La mujer está invicta en torneos de creadores de contenido argentinos y cuenta con dos años de practicar boxeo.

TE RECOMENDAMOS: Esto se sabe Denuncian a Mauricio Ochmann por despojo y daños contra una adulta mayor

El próximo 26 de abril se llevará a cabo el evento Supernova Strikers en la Arena Ciudad de México. El evento será transmitido en vivo a través del servicio de streaming de Netflix.

¿Quién es Flor Vigna?

Florencia Giannina Vigna es una actriz, bailarina y cantante argentina de 31 años de edad, nacida el 11 de junio de 1994. Es principalmente conocida por sus participaciones en los programas de telerrealidad Combate y Showmatch: Bailando por un sueño, donde logró consagrarse campeona numerosas veces.

Cuando tenía dos años, sus padres vivían en una situación precaria y toda la familia debía dormir en el negocio familiar ya que no tenían una casa. Sus padres se separaron cuando ella tenía once años.

A los once años empezó a tomar clases de teatro en el Centro Cultural Devoto donde participó de muestras y espectáculos. Cursó sus estudios secundarios en el “Instituto de Enseñanza Superior Juan B. Justo”.

A los 20 años comenzó su carrera televisiva en el programa Combate, por Canal 9, un programa de telerrealidad en el que se enfrentaban dos equipos de jóvenes y competían en pruebas físicas. El público la eligió campeona absoluta de las temporadas 3, 4 y 5, todo en el 2015.