Lisa de Blackpink hará la primera residencia de K-pop en Las Vegas

Lisa de Blackpink prepara una residencia en Las Vegas, lo que la convierte en la primera artista de k-pop de nivel internacional que realiza una serie de conciertos recurrentes en este icónico lugar.

Hasta el momento, se han considerado cuatro presentaciones para la artista en Las Vegas. Los eventos tendrán lugar los días 13,14, 27 y 28 de noviembre en “The Colosseum” ubicado en el Caesars Palace de la ciudad del estado de Nevada.

El espectáculo lleva le nombre Viva la Lisa y servirá para promocionar el álbum en solitario de la estrella, Alter Ego, lanzado en febrero de 2025. El anuncio llega después de que la cantante terminara su más reciente gira con Blackpink.

La famosa es la primera figura de la escena asiática en asegurar un contrato de larga duración en los escenarios de Las Vegas, haciendo historia dentro de la industria del entretenimiento.

De este modo, la intérprete de ‘Money’ se suma a una selecta lista de artistas que han hecho de Las Vegas su base para conciertos, siguiendo los pasos de leyendas de la música como Celine Dion, Elton John, Adele, Lady Gaga o Back Street Boys.

Por su parte, Blackpink se ha convertido en uno de los grupos de k-pop más importantes a nivel global, por lo que todas las integrantes han tenido la oportunidad de desarrollarse en proyectos solistas.

La preventa para sus presentaciones en Las Vegas será el próximo 22 de abril y la boletera encargada de manejar los accesos es Ticketmaster. Se espera que se logre un sold out en el recinto para las presentaciones pactadas.

Lisa festejó el 27 de marzo su cumpleaños número 29, y en sus redes sociales compartió imágenes de una celebración que incluyó fuegos artificiales y donde celebró con sus seres queridos en la playa.