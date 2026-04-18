Como cada año, Coachella 2026 se vuelve viral debido a las increíbles interpretaciones de decenas de artistas de todo el mundo. Muestra de ello fue el segundo fin de semana del festival con la presentación de Anyma, proyecto de música electrónica que fusiona arte visual y sonido, acompañado por la estrella global Lisa, integrante de BLACKPINK.

La colaboración fue uno de los momentos más comentados del evento realizado en Indio, California, pues ha generado millones de reacciones en redes sociales. Los fans de los artistas celebran la mezcla entre la cultura pop y la música electrónica, en especial porque interpretaron por primera vez en vivo su colaboración “Bad Angel”; así se vivió el show.

Anyma y Lisa presentan su colaboración en Coachella 2026 | VIDEOS

El set de Anyma en Coachella 2026 destacó por su propuesta audiovisual inmersiva, con pantallas gigantes que proyectaron imágenes futuristas y un sonido envolvente que hipnotizó al público anoche.

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La aparición de Lisa en el Escenario Principal fue uno de los momentos más comentados de la noche. La cantante ingresó al escenario con una cabellera platinada y ropa blanca con telas vaporosas colgando de sus brazos. El atuendo era un modelo de alta costura de Iris van Herpen de la colección Otoño-Invierno 2022/2023.

La integrante de BLACKPINK se unió a la presentación de Anyma interpretando por primera vez en vivo un tema que fue estrenado hace unos días, llamado “Bad Angel”. La canción fusiona el estilo electrónico de Anyma con la energía pop característica de los performances de la artista surcoreana, dejando impresionado al público de Coachella 2026.

Mientras Lisa cantaba, en las pantallas se proyectaba una imagen suya como el ángel protagonista del show. Los espectadores que seguían la transmisión en YouTube pudieron apreciar a la artista enfrentándose con su versión digital; esto fue posible a través del uso de la animación CGI.

Los asistentes grabaron y compartieron múltiples videos del momento, que rápidamente se viralizaron en plataformas como Instagram y X, antes Twitter.

A las sorpresas de la noche se sumó el músico británico Matt Bellamy, quien también subió al Escenario Principal de Coachella 2026 para cantar junto a Anyma.

¡Matt Bellamy en el escenario de Coachella haciendo colaboración con ANYMA! 🔥 pic.twitter.com/kZTJf57kXF — Muse: Origin of Black Holes (@museoobh) April 18, 2026