Champions League 2026: TODOS los resultados de los partidos de HOY 8 de septiembre

Aston Villa venció 3-2 al Club Brujas en la primera jornada de la Champions League

Arrancó una nueve campaña de la Champions League y en los primeros dos partidos de la campaña el Aston Villa venció 3-2 al Club Brujas, mientras que el AEK Atenas se impuso por 1-0 al LASK Linz.

John McGinn, Emiliano Buendía y Nicolas Jackson el conjunto de la Premier League derrotó al combinado belga, que descontó el marcador gracias a Hugo Vetlesen y un tanto en contra de Nicolo Tresoldi.

Jornada de HOY de la Champions League

Brujas 2-3 Aston Villa

AEK Atenas 1-0 LASK

Porto vs Manchester City

Real Madrid vs Inter de Milán

Borussia Dortmund vs Villarreal

Lille vs Betis (13:00 horas, FOX One)

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