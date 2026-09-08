Champions League 2026: TODOS los resultados de los partidos de HOY 8 de septiembre

Arrancó una nueve campaña de la Champions League y en los primeros dos partidos de la campaña el Aston Villa venció 3-2 al Club Brujas, mientras que el AEK Atenas se impuso por 1-0 al LASK Linz.
John McGinn, Emiliano Buendía y Nicolas Jackson el conjunto de la Premier League derrotó al combinado belga, que descontó el marcador gracias a Hugo Vetlesen y un tanto en contra de Nicolo Tresoldi.
Jornada de HOY de la Champions League
- Brujas 2-3 Aston Villa
- AEK Atenas 1-0 LASK
- Porto vs Manchester City
- Real Madrid vs Inter de Milán
- Borussia Dortmund vs Villarreal
- Lille vs Betis (13:00 horas, FOX One)
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