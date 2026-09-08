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Champions League 2026: TODOS los resultados de los partidos de HOY 8 de septiembre

Seis partidos marcan el inicio de la nueva temporada de la UEFA Champions League, el torneo de clubes más importantes del mundo

Aston Villa venció 3-2 al Club Brujas en la primera jornada de la Champions League
Aston Villa venció 3-2 al Club Brujas en la primera jornada de la Champions League Foto: Especial
Por:
Alejandro Ayala

Arrancó una nueve campaña de la Champions League y en los primeros dos partidos de la campaña el Aston Villa venció 3-2 al Club Brujas, mientras que el AEK Atenas se impuso por 1-0 al LASK Linz.

John McGinn, Emiliano Buendía y Nicolas Jackson el conjunto de la Premier League derrotó al combinado belga, que descontó el marcador gracias a Hugo Vetlesen y un tanto en contra de Nicolo Tresoldi.

Jornada de HOY de la Champions League

  • Brujas 2-3 Aston Villa
  • AEK Atenas 1-0 LASK
  • Porto vs Manchester City
  • Real Madrid vs Inter de Milán
  • Borussia Dortmund vs Villarreal
  • Lille vs Betis (13:00 horas, FOX One)

aar

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