“Los ingleses hablan de México”; Thomas Tuchel recuerda el partido de la Copa del Mundo 2026

Thomas Tuchel, DT de Inglaterra, en el partido ante México de la Copa del Mundo 2026

Thomas Tuchel, directo técnico de la Selección de Inglaterra, recordó el partido que sus pupilos tuvieron contra México en el Estadio Azteca en la Copa del Mundo 2026 y que posiblemente quedó marcado como uno de los mejores duelos del certamen, tanto que los fans ingleses hablan más de este juego que contra Argentina.

“El 99,9 % de los ingleses no habla de sustituciones ni de cambios tácticos contra Argentina. Hablan de dónde vieron el partido contra México aquella noche en el Azteca o la segunda parte del encuentro ante Croacia, de lo angustioso que resultó ver el partido contra el Congo y de dónde lo celebraron. Esos son los comentarios que recibo”, reveló el DT.

Un jugador de Inglaterra aseguró que en el Estadio Azteca vivió el mejor ambiente de su carrera como futbolista. ı Foto: Mexsport

Los Tres Leones se midieron al Tricolor en un duro cotejo en una noche lluviosa en el Coloso de Santa Úrsula. Aunque los mexicanos intentaron, el marcador le favoreció a los británicos por 3-2, terminando con el sueño de Javier Aguirre y sus muchachos en octavos de final. Raúl Jiménez y Julián Quiñones fueron los autores de las dianas aztecas.

“Fue un momento muy especial antes del partido contra México. Tuvimos una charla en la que mis superiores me dijeron que sabían que en un partido de futbol, y más aún en México, puede pasar cualquier cosa. Me dijeron que no me preocupara, que veían lo que estaba sucediendo y que querían que continuáramos así”, agregó.

La afición mexicana respondió de forma masiva durante la participación del Tricolor en el Mundial 2026. ı Foto: X @England

Thomas Tuchel revela lista de Inglaterra con cambios y regresos

Cole Palmer ha sido convocado a la selección de Inglaterra después de haber sido descartado de manera controvertida del Mundial. Trent Alexander-Arnold, del Real Madrid, también fue incluido en la convocatoria de Thomas Tuchel tras haber sido pasado por alto en el verano.

“Tuvieron un buen inicio de temporada. Nunca hicieron nada mal, simplemente elegimos a otros jugadores”, señaló el seleccionador de Inglaterra.

Palmer y Alexander-Arnold figuraron entre un grupo de ausencias de alto perfil en la lista de Tuchel para el Mundial, junto con Phil Foden, Harry Maguire y Luke Shaw. Aun así, no hubo lugar para Foden, Maguire y Shaw de cara a los próximos partidos de la Liga de Naciones.

Rio Ngumoha, delantero de 18 años de Liverpool, también fue incluido, junto con Alex Scott, mediocampista del Bournemouth. El regreso de Palmer se produce tras un inicio de temporada sobresaliente con Chelsea, con cuatro goles en seis partidos.

“Ha recuperado sus números, ha recuperado sus asistencias, ha recuperado sus goles decisivos, por eso está de vuelta en la convocatoria, y creo que tiene algo que demostrar, y lo mismo ocurre con Trent”, indicó Tuchel.

Alexander-Arnold ha sido considerado desde hace tiempo uno de los mejores talentos del fútbol inglés, pero quedó fuera del Mundial incluso después de que el lateral derecho Tino Livramento causara baja por lesión.

“No estuvo con nosotros en el Mundial. Confiamos en otros jugadores. Sigo manteniendo esa decisión. Ahora es momento de pelear por su lugar; él siempre dijo que estaba dispuesto a luchar. Depende de él demostrarlo”, dijo Tuchel.

Tuchel dijo que se vio obligado a hacer más cambios de los previstos debido a la indisponibilidad de varios de sus jugadores del Mundial, incluidos John Stones, Djed Spence y Jordan Henderson.

Inglaterra se enfrenta al campeón del mundo España, a Croacia y disputará dos partidos contra República Checa en la primera ventana internacional de la temporada.

Inglaterra terminó tercera en el Mundial, su mejor posición desde que ganó el torneo en 1966. Pero Tuchel fue criticado por su manejo de la derrota en semifinales ante Argentina, cuando su equipo ganaba 1-0 hasta los 85 minutos antes de perder 2-1.

La convocatoria completa de Inglaterra

Arqueros: Jordan Pickford (Everton), Jason Steele (Brighton), James Trafford (Leeds).

Defensas: Trent Alexander-Arnold (Real Madrid), Jarrad Branthwaite (Everton), Trevoh Chalobah (Como), Marc Guehi (Manchester City), Lewis Hall (Newcastle), Ezri Konsa (Arsenal), Tino Livramento (Newcastle), Nico O’Reilly (Manchester City), Jarell Quansah (Bayer Leverkusen).

Centrocampistas: Elliot Anderson (Manchester City), Jude Bellingham (Real Madrid), Myles Lewis-Skelly (Arsenal), Kobbie Mainoo (Manchester United), Cole Palmer (Chelsea), Declan Rice (Arsenal), Alex Scott (Bournemouth).

Delanteros: Harry Kane (Bayern Munich), Dominic Calvert-Lewin (Leeds), Eberechi Eze (Arsenal), Anthony Gordon (Barcelona), Rio Ngumoha (Liverpool), Marcus Rashford (Manchester United), Morgan Rogers (Chelsea), Bukayo Saka (Arsenal).

aar