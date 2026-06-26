Jordania vs Argentina: Dónde ver GRATIS y EN VIVO el juego del Grupo J de la Copa del Mundo 2026

La campeona del mundo afronta su último compromiso de la primera ronda con la mira puesta en los dieciseisavos de final.

Argentina buscará cerrar con paso perfecto la fase de grupos del Mundial 2026 cuando enfrente a Jordania este sábado

La vigente campeona del mundo ya aseguró el liderato del Grupo J tras vencer a Argelia y Austria, por lo que este encuentro servirá para llegar con confianza a la fase de eliminación directa. Del otro lado estará Jordania, que ya no tiene posibilidades de avanzar, pero buscará despedirse de su primera Copa del Mundo dejando una buena imagen.

Aunque el resultado no modificará la posición de la Albiceleste, el equipo dirigido por Lionel Scaloni intentará finalizar la primera ronda con nueve puntos, algo que no consigue desde el Mundial de Brasil 2014.

¿Dónde ver EN VIVO Jordania vs Argentina?

Fecha: Sábado 27 de junio de 2026

Hora: 20:00 horas (tiempo del centro de México)

Sede: Estadio Dallas

Transmisión: Canal 5, Azteca 7, TUDN, ViX

Posibles alineaciones de Jordania y Argentina

Jordania: Yazeed Abulaila; Husam Abu Dahab, Yazan Al Arab, Abdallah Nasib; Mohannad Abu Taha, Noor Al Rawabdeh, Nizar Al Rashdan, Ehsan Haddad; Mahmoud Al Mardi, Musa Al-Taamari y Ali Olwan.

Argentina: Emiliano Martínez; Gonzalo Montiel, Nicolás Otamendi, Marcos Senesi, Nicolás Tagliafico; Exequiel Palacios, Leandro Paredes, Valentín Barco; Lionel Messi, Julián Álvarez y Nicolás Paz.

Argentina quiere cerrar con autoridad la primera ronda

Argentina llega como una de las selecciones más sólidas del torneo. Con dos victorias consecutivas y el liderato asegurado del Grupo J, el cuerpo técnico podría realizar algunas modificaciones para administrar cargas físicas sin perder competitividad de cara a los dieciseisavos de final.

Jordania, por su parte, afronta el compromiso con el orgullo por delante. La selección asiática disputa su primera Copa del Mundo y, aunque quedó eliminada tras perder sus dos primeros encuentros, intentará despedirse con una actuación destacada frente a uno de los principales candidatos al título.

Este será el primer enfrentamiento entre Jordania y Argentina en una Copa del Mundo. De hecho, los jordanos participan por primera vez en el torneo, mientras que la Albiceleste buscará confirmar su candidatura al bicampeonato con un pleno de victorias antes de comenzar la fase de eliminación directa.

ic